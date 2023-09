Grundstofanalyse bekræfter kvælning som dødsårsag hos Pompeji-ofre

En elementær analyse udført på gipsafstøbninger af ofre fra vulkanudbruddet, der begravede Pompeji, har givet bekræftelse på, at kvælning var den sandsynlige dødsårsag for disse personer. Undersøgelsen, ledet af arkæolog Gianni Gallello fra University of Valencia, brugte bærbare røntgenfluorescens (XRF) teknikker til at få indsigt i de sidste øjeblikke af mennesker, der boede i Pompeji under udbruddet af Vesuv i 79 e.Kr.

Ofrenes gipsafstøbninger, der blev skabt i 1870'erne ved at sprøjte gips ind i de hulrum, der er efterladt af nedbrydningslegemer under vulkansk aske, giver en unik mulighed for at forstå udbruddet og dets eftervirkninger. Det har imidlertid vist sig at være en udfordring at analysere det biologiske materiale i disse afstøbninger på grund af forurening fra gipsen.

Forskerne brugte bærbar XRF til at scanne seks afstøbninger fra Porta Nola-området og en fra Terme Suburbane i Pompeji. De sammenlignede de elementære sammensætninger af afstøbningerne med dem af kremerede knogler fra det nærliggende område og begravede knogler i Valencia, Spanien. Ved at fokusere på phosphor-til-calcium-forholdet udviklede holdet en statistisk model til at skelne mellem gips og knogler i gipsene. Knoglerne, der var forurenet med gips, viste en lighed med gipsen, mens mindre forurenede knogler lignede brændte knogler, hvilket indikerer kemiske processer, der udvaskede karbonater og fosfater.

De indsamlede elementære data giver beviser, der understøtter konklusionen om, at Porta Nola-ofrene døde af kvælning forårsaget af indånding af aske, før de blev begravet af yderligere vulkansk materiale. Ligheden mellem de støbte knogler og kremerede knogler, kombineret med ofrenes tilbøjelige og afslappede stillinger, indikerer kvælning som dødsårsag.

Eksperter på området, såsom Piero Dellino, professor i vulkanologi ved universitetet i Bari, Italien, er enige i disse resultater. Dellino understreger, at ofrene ikke blev dræbt af mekanikken bag udbruddet, men snarere ved at trække vejret i aske. Han antyder, at varigheden af ​​udbruddet, lidt længere end hvad der kan åndes, var den fatale faktor.

Undersøgelsen fremhæver vigtigheden af ​​samarbejde i videnskabelig forskning. Gallello understreger værdien af ​​en multidisciplinær tilgang og udtaler, at deres arbejde giver et yderligere værktøj til at studere disse bemærkelsesværdige rester. Dellino gentager denne følelse og understreger, at studier af vulkanske områders historie som Vesuv giver os mulighed for at lære af fortiden og bedre forberede os på fremtiden. Da Vesuv er en af ​​de mest farlige vulkaner i verden, hjælper forståelsen af ​​dens historie med at mindske risici for de 700,000 mennesker, der bor i den røde zone omkring vulkanen.

Overordnet set kaster elementaranalysen af ​​gipsafstøbningerne fra Pompeji nyt lys over dødsårsagen for udbruddets ofre. Ved at kombinere videnskabelige teknikker og tværfagligt samarbejde er forskere i stand til at afdække værdifuld indsigt om historiske begivenheder og forbedre katastrofeberedskab.

kilder:

– Gianni Gallello, arkæolog ved universitetet i Valencia, Spanien

– Piero Dellino, professor i vulkanologi ved universitetet i Bari, Italien.