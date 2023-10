Nye elektroner i smeltede salte kan påvirke ydeevnen af ​​saltdrevne reaktorer

Forskere har opdaget, at elektroner kan danne tre forskellige tilstande, når de interagerer med smeltede salte, et fund, der kan have konsekvenser for ydeevnen af ​​saltdrevne reaktorer. Forskerne fra Oak Ridge National Laboratory og University of Iowa simulerede indførelsen af ​​en overskydende elektron i smeltet zinkchloridsalt og observerede tre mulige scenarier. I et scenarie bliver elektronen en del af et molekylært radikal med to zinkioner. I en anden lokaliserer elektronen sig på en enkelt zinkion. I det tredje scenarie spredes elektronen diffust ud over flere saltioner.

Smeltede saltreaktorer overvejes til fremtidige atomkraftværker, og det er afgørende at forstå, hvordan stråling påvirker adfærden af ​​smeltede salte. Denne undersøgelse kaster lys over vekselvirkningerne mellem elektroner og salte, når de udsættes for høj stråling. Forskerne fandt ud af, at elektronen kan lette dannelsen af ​​forskellige arter, herunder zinkdimerer og monomerer, eller blive delokaliseret. Disse første fund rejser spørgsmål om, hvilke andre arter der kunne dannes på længere tidspunkter, og hvordan de kan reagere med elektronerne og salte.

Denne forskning er en del af DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) og er blevet offentliggjort i The Journal of Physical Chemistry B. Holdet arbejder på at identificere andre former for reaktivitet eksperimentelt. Undersøgelsen giver værdifuld indsigt i, hvordan elektroner interagerer med smeltede salte, men der er stadig mere, der skal udforskes. Fremtidig forskning vil undersøge andre saltsystemer og virkningerne af stråling på smeltede salte.

Kilde: Oak Ridge National Laboratory