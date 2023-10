Forskere udvikler hårdere keramik med forbedret modstand mod revner

Forskere ved University of California San Diego har fået et gennembrud i udviklingen af ​​keramik ved at skabe materialer, der er hårdere og mere modstandsdygtige over for revner. Ved at bruge en kombination af metalatomer med et højere antal valenselektroner i deres ydre skal, har forskerne fundet en måde at øge keramikkens evne til at håndtere højere niveauer af kraft og stress.

Keramik er kendt for deres enestående egenskaber, såsom deres evne til at modstå høje temperaturer, modstå korrosion og slid og opretholde en letvægtsprofil. Disse egenskaber gør keramik velegnet til forskellige applikationer, herunder rumfartskomponenter og beskyttende belægninger. Deres skørhed har dog altid været en stor ulempe, da de er tilbøjelige til at gå i stykker under stress.

Forskerne fokuserede deres undersøgelse på en klasse af keramik kaldet højentropi carbider, som har uordnede atomstrukturer, der består af kulstofatomer bundet med flere metalelementer fra den fjerde, femte og sjette kolonne i det periodiske system. Det blev opdaget, at metaller fra den femte og sjette søjle, såsom titanium, niobium og wolfram, var afgørende for at øge keramikkens sejhed på grund af deres højere antal valenselektroner.

Valenselektroner er elektroner, der findes i et atoms yderste skal, og som deltager i binding med andre atomer. Ved at bruge metaller med flere valenselektroner var forskerne i stand til at forbedre keramikkens modstand mod revner under mekanisk belastning og stress. Keramikken udviste en mere duktil adfærd, der ligner metaller, hvilket betyder, at de kunne undergå mere deformation, før de knækkede.

Gennem beregningssimuleringer og eksperimentel fremstilling og afprøvning identificerede holdet to højentropi-carbider, der viste enestående modstand mod revnedannelse. Disse materialer var i stand til at deformere eller strække sig, når de blev udsat for mekanisk belastning eller belastning, snarere end at udvise den typiske skøre reaktion af keramik. Bindinger i materialerne omorganiseret for at bygge bro mellem åbninger på størrelse med atomer, der dannede sig, da materialerne blev punkteret eller trukket fra hinanden, hvilket hæmmer dannelsen af ​​revner.

Udfordringen er nu at opskalere produktionen af ​​disse hårde keramik til kommercielle applikationer. Dette gennembrud har potentialet til at revolutionere forskellige industrier, der er afhængige af højtydende keramiske materialer, fra rumfart til biomedicinsk. Keramikkens øgede sejhed åbner også døre til ekstreme applikationer, såsom forkanter til hypersoniske køretøjer, hvor de kan beskytte vitale komponenter og gøre det muligt for køretøjerne bedre at modstå supersoniske flyvninger.

