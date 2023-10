Ny metode udviklet til at kontrollere elektronflow i kvantematerialer

Forskere fra Penn State har udviklet en elektrisk metode til at styre retningen af ​​elektronstrømmen i kvantematerialer, hvilket potentielt kan føre til fremskridt inden for elektroniske enheder og kvantecomputere. Metoden blev demonstreret i materialer, der udviser den quantum anomalous Hall (QAH) effekt, hvor strømmen af ​​elektroner langs kanten af ​​et materiale ikke taber energi. Denne effekt opstår i materialer kendt som QAH-isolatorer, som er topologiske isolatorer, der kun leder strøm på deres kanter. Forskerne fandt ud af, at påføring af en strømimpuls til QAH-isolatoren kan ændre retningen af ​​elektronstrømmen. Denne evne til at kontrollere elektronstrømmen er afgørende for at optimere informationsoverførsel og -lagring i kvanteteknologier.

Den tidligere metode til at ændre retningen af ​​elektronstrømmen var afhængig af en ekstern magnet, hvilket gjorde den upraktisk for små enheder som smartphones. Den nye elektriske metode giver en mere bekvem og effektiv løsning. Forskerne optimerede QAH-isolatoren ved at øge tætheden af ​​den påførte strøm, hvilket resulterede i meget høj strømtæthed, der skiftede magnetiseringsretningen og retningen af ​​elektrontransport. Dette skift fra magnetisk til elektronisk kontrol i kvantematerialer ligner det skift, der skete i traditionel hukommelseslagring, hvor magneter blev erstattet af elektroniske metoder i nyere teknologier.

Forskerholdet leverede også en teoretisk fortolkning af deres metodologi. De er i øjeblikket fokuseret på at sætte elektroner på pause på deres rute og demonstrere QAH-effekten ved højere temperaturer. Det langsigtede mål er at replikere QAH-effekten ved mere teknologisk relevante temperaturer. Forskningen blev finansieret af Army Research Office, Air Force Office of Scientific Research og National Science Foundation med yderligere støtte fra Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science i Penn State og Gordon og Betty Moore Foundations EPiQS Initiative .

Kilde: Penn State University

Definitioner:

– Quantum anomalous Hall (QAH) effekt: Et fænomen, hvor strømmen af ​​elektroner langs kanten af ​​et materiale ikke mister energi.

– QAH-isolatorer: Materialer, der udviser QAH-effekten, som er en type topologiske isolatorer, der kun leder strøm på deres kanter.

– Topologisk isolator: Et materiale, der er en isolator i dets indre, men som kan lede elektricitet på dets overflade eller kanter på grund af dets unikke elektroniske båndstruktur.

kilder:

– Penn State University (ingen URL angivet)