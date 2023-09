Vigtigheden af ​​faldforebyggelse og uddannelse i Wales

I Wales er faldforebyggelse ved at blive et stort fokus i folkesundhedsinitiativer. Med hjælp fra National Falls Prevention Taskforce Wales arbejder organisationer som Age Cymru på at øge bevidstheden og uddanne både børn og voksne i, hvordan man identificerer og forebygger risikoen for at falde.

For 80-årige Euronwydd Godwin resulterede et fald ned ad trappen i en punkteret lunge, hjernepropper og flere brækkede knogler. Efter at have tilbragt mere end en måned i koma, var hun fast besluttet på at genvinde sin uafhængighed med støtte fra Care and Repair, som forsynede hende med de nødvendige gadgets til at hjælpe hende med at leve på egen hånd.

Ifølge Dr. Inger Singh, den nationale kliniske leder for fald og skrøbelighed, er der mere end 4,000 hoftebrud og 20,000 brud på enhver knogle i Wales. Disse skader har ikke kun en betydelig indvirkning på enkeltpersoner, men lægger også en byrde på sundhedsydelser. Men med indførelsen af ​​brudforbindelsestjenester kan risikoen for efterfølgende brud reduceres med 35-40 %.

En udfordring i faldforebyggelse er at overvinde stigmatiseringen forbundet med at indrømme et fald. For at løse dette problem arbejder Age Cymru sammen med skoler i hele Wales for at oplyse børn om risikoen ved at falde, og hvordan de kan hjælpe med at forhindre ulykker i hjemmet. Gennem interaktive websider og øvelser som at identificere farer i en typisk husstand, lærer børn værdifulde færdigheder til at holde sig selv og deres kære sikre.

Faldforebyggelse er en løbende indsats i Wales, men der er sket fremskridt i de senere år. Målet er at sikre, at alle dele af Wales har adgang til frakturforbindelsestjenester og tidlig intervention for at reducere sandsynligheden for fremtidige frakturer.

Kilder: BBC Wales