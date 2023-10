El Niños skiftende mønstre og introduktionen af ​​Walker Switch Mechanism

I de senere år er El Niño blevet stadig vigtigere i klimaforudsigelser og styring af global klimavariabilitet. El Niño er den varme fase af El Niño-Sydlige Oscillation (ENSO), karakteriseret ved opvarmningen af ​​havvandet i det østlige ækvatoriale Stillehav. Omvendt repræsenterer La Niña afkøling i samme region. Disse cykliske variationer i havoverfladetemperaturer har en betydelig indvirkning på vejrmønstre rundt om i verden.

En nylig undersøgelse udført af den kvartære forskningsgruppe ledet af Christoph Spötl havde til formål at forstå, hvordan El Niño reagerer på naturlige påvirkninger over lange perioder. Forskerne analyserede huleaflejringer kendt som speleothems fra det sydøstlige Alaska, som bevarede klimarekorder, der spænder over 3,500 år. Resultaterne indikerer, at de kontrollerende processer af El Niño-variabilitet har ændret sig siden 1970'erne, hvor menneskeskabte klimaændringer nu spiller en væsentlig rolle.

I en separat undersøgelse fokuserede holdet på at undersøge klimaændringer i det sydøstlige Alaska over en meget længere periode på 13,500 år. Speleothemerne tjente som uvurderlige optegnelser til at undersøge årsagen til hurtige, kortsigtede klimaændringer under istider. Overraskende nok udviste det sydøstlige Alaska et klimamønster svarende til det ækvatoriale Stillehav i slutningen af ​​den sidste istid og Holocæn-perioden, hvilket udfordrede den etablerede "bipolære vippemekanisme." I stedet introducerede forskerne konceptet "Walker switch", udløst af ændringer i solstråling. Denne mekanisme fører til hurtige justeringer i havoverfladetemperaturer i det ækvatoriale Stillehav, hvilket i sidste ende påvirker klimamønstrene på høje nordlige breddegrader.

Undersøgelserne viser, at menneskelige aktiviteter nu spiller en væsentlig rolle i at forme mønstrene i El Niño. Klimaændringer kan have krydset et vendepunkt i 1970'erne, hvilket førte til et mere permanent El Niño-mønster. Introduktionen af ​​"Walker switch"-konceptet giver en alternativ forklaring på historiske klimavariationer, der fremhæver det komplekse samspil mellem faktorer, der former klimadynamikken.

Resultaterne understreger behovet for løbende forskning for at uddybe vores forståelse af klimaprocesser. Da Jordens klimasystem er dynamisk og komplekst, vil fortsat undersøgelse være afgørende for at forudsige og håndtere klimavariabilitet på globalt plan.

kilder:

– "Unraveling El Niño's Response: Natural Influences Shaped by Society" af Paul Wilcox et al. i Geofysiske Forskningsbreve.

– "En vippe i norden: Alaskan Climate Shifts Surprisingly Linked to Equatorial Pacific" af Paul Wilcox et al. i The Innovation Geoscience.