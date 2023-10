Fantastiske billeder af havlivet vinder prisen som årets fotograf i havet

Et betagende billede af en papirnautilus, der flyder i kølvandet på et vulkanudbrud, har vundet den prestigefyldte 2023 Ocean Photographer of the Year-prisen. Billedet er taget af Jialing Cai under et sortvandsdyk i Filippinerne. Papir-nautilus, en ukendt art, blev fundet drivende på et stykke affald i havet efter udbruddet af Taal-vulkanen.

Cai beskrev dykkets udfordrende forhold med lav sigtbarhed og tæt tåge. Men midt i denne modgang fangede Cai en fredfyldt og fortryllende scene. Partiklerne i vandet reflekterede fotografens lys og skabte en magisk atmosfære. Billedet mindede om et eventyr, der foregår i en sneklædt nat, der understreger det marinelivs skønhed og modstandskraft.

Konkurrencen Ocean Photographer of the Year annoncerede sine vindere den 14. september. Andrei Savin tog andenpladsen, hvis fotografi viste en krabbe inden for en søanemons yndefulde fangarme. Billedet fangede det delikate forhold mellem forskellige marine arter.

Tredjepladsen gik til Alvaro Herrero López-Beltrán for hans spøgende fotografi af en hval, der kæmper for at nå vandoverfladen. Hvalens flaks blev alvorligt beskadiget på grund af at være viklet ind i en pæl og fiskesnøre. Billedet tjener som en skarp påmindelse om virkningen af ​​menneskelige aktiviteter på livet i havet.

Konkurrencen Ocean Photographer of the Year afholdes årligt og produceres af Oceanographic Magazine i samarbejde med Blancpain, Arksen og Tourism Western Australia. Det har til formål at fejre havets skønhed og øge bevidstheden om de udfordringer, som marine økosystemer står over for.

