Store begivenheder og urfester planlagt til Oregons ringformede solformørkelse

Mens den længe ventede ringformede solformørkelse nærmer sig, gør Oregon sig klar til en række store begivenheder og se fester for at være vidne til dette sjældne himmelfænomen. "Ring of fire"-formørkelsen finder sted den 14. oktober og byder på et spektakulært show, der ikke vil blive set igen i Oregon før i 2046.

En solformørkelse opstår, når den nye måne flugter mellem Jorden og solen og midlertidigt blokerer vores udsyn til solen. En ringformet formørkelse sker dog, når månen er for langt væk til helt at blokere solen, hvilket resulterer i en fantastisk ring af lys rundt om kanterne.

Selvom seerne ikke vil have mulighed for at overvære solens korona, hovedattraktionen ved en total solformørkelse, kan de stadig observere et fænomen kendt som "Bailys perler." Denne hændelse sker, når sollys ser ud til at perle, da det filtrerer gennem månens robuste overflade. Specialiserede formørkelsesbriller er påkrævet under hele arrangementet for at beskytte seernes øjne.

For at være vidne til den maksimale formørkelse skal individer placere sig inden for et 90-mile bredt bånd, der vil strække sig fra den sydlige centrale Oregon-kyst og krydse områder som Eugene, Roseburg, Crater Lake og Alvord-ørkenen. Uden for dette bånd, inklusive Portland-området, vil seerne opleve en delvis formørkelse svarende til den totale solformørkelse i 2017.

Forskellige begivenheder er planlagt over hele staten for at fejre denne himmelske begivenhed. Eclipse Fest 2023, der forventes at blive den største eclipse-begivenhed i Oregon, vil byde på livemusik, familievenlige aktiviteter og selve eclipse-visningen. En anden begivenhed, Eclipse Into Nature, er sat til at finde sted på Running Y Resort i Klamath Falls og vil byde på stjernefester, præsentationer og en offentlig urfest på dagen for formørkelsen.

Andre steder, der afholder urfester, omfatter Shore Acres State Park, der er kendt for sin fantastiske kystnære skønhed, og Bullards Beach i Bandon, som lover en "festival af lys"-urfest. Crater Lake og Fort Rock forventes også at tiltrække besøgende på grund af deres naturskønne omgivelser.

Efterhånden som spændingen vokser, er det vigtigt at planlægge forud og sikre sig billetter eller træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre en mindeværdig oplevelse under denne sjældne ringformede solformørkelse.

