Oplåsning af Antarktis mysterier: Undersøgelse af virkningen af ​​hvirvler på den antarktiske cirkumpolære strøm

I denne uge påbegyndte en ambitiøs videnskabelig ekspedition en rejse for at udforske det "lækkende" hjerte af Antarctic Circumpolar Current (ACC). ACC, kendt som verdens stærkeste strøm, spiller en afgørende rolle i at beskytte det iskolde kontinent mod varmt vand. Imidlertid er der opstået bekymring, da forskere har mistanke om, at hvirvler, hvirvlende formationer af vand, der bevæger sig i den modsatte retning af strømmen, kan fungere som gateways for varme til at infiltrere området.

Ledet af CSIRO og Australian Antarctic Program Partnership har et dedikeret videnskabshold sat sejl ombord på CSIRO-forskningsfartøjet Investigator for at undersøge disse potentielle "gateways" og indsamle værdifulde data for at forstå, hvorfor disse lækager opstår. I løbet af de næste fem uger vil holdet rejse sydpå fra Hobart, indsætte state-of-the-art observationsudstyr og arbejde utrætteligt døgnet rundt i 12-timers skift.

Ekspeditionen har brug af autonome dybhavssvævefly, som vil prøve vandsøjler op til en dybde på 1000 meter. Disse svævefly, styret fra skibet eller fjernbetjent, giver indsigt i den indviklede struktur af fine-skala funktioner i havet. Derudover vil et flydende fortøjningssystem kaldet en høj fortøjning, udstyret med 35 instrumenter, måle saltholdighed, temperatur, ilt og strøm. Dette system vil være forankret i hjertet af forskningsstedet i en omfattende 18-måneders periode. Rejsen vil også gøre brug af argo-flydere, ledningsevne-, temperatur- og dybdesensorer (CTD'er) til at indsamle data om forskellige vandegenskaber.

Mens skibet dykker ned i havets mysterier, involverer en anden komponent i denne banebrydende ekspedition den nyligt opsendte Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satellit. Satellitten er udviklet i fællesskab af NASA og det franske rumagentur og tilbyder en hidtil uset udsigt over havets dynamik med sine højopløsningsmålinger. SWOT-satellitten gør det muligt for forskere at observere finskala træk, der bryder væk fra de store hvirvler og giver værdifuld indsigt i havets indviklede funktion.

Implikationerne af denne forskning strækker sig langt ud over videnskabens område. Med havisen, der krymper til rekordlave niveauer, og Antarktis oplever hidtil usete forandringer, er det afgørende at forstå disse indviklede interaktioner. Havisen fungerer som en vital buffer, der reflekterer sollys og forhindrer landbaseret is i at smelte ned i havet, og dens tilbagegang kan drastisk påvirke det globale havniveau. Ved at deltage i Paris Call for Glaciers and Poles har Australien demonstreret sin forpligtelse til at tackle klimaændringer og undersøge deres konsekvenser i de sydligste dele af vores planet.

FAQ:

Q: Hvad er den antarktiske cirkumpolære strøm (ACC)?

A: ACC er verdens stærkeste strøm, der flyder fra øst til vest omkring Antarktis og fungerer som et beskyttende skjold mod varmt vand.

Q: Hvad er hvirvler?

A: Hvirvler er hvirvlende formationer af vand, der bevæger sig i den modsatte retning af strømmen.

Q: Hvorfor er det vigtigt at undersøge virkningen af ​​hvirvler på ACC?

A: Forskere har mistanke om, at hvirvler kan tjene som gateways for varme til at infiltrere den antarktiske region, hvilket potentielt kan føre til smeltning af gletsjere og bidrage til stigende havniveauer.

Q: Hvilket værktøj og udstyr bliver brugt i ekspeditionen?

A: Ekspeditionen involverer brugen af ​​autonome dybhavssvævefly, et flydende fortøjningssystem, argo-flydere og ledningsevne-, temperatur- og dybdesensorer (CTD'er) til at indsamle data om vandegenskaber.

Q: Hvad er betydningen af ​​SWOT-satellitten?

A: Den nyligt lancerede SWOT-satellit giver højopløsningsmålinger af havets dynamik, hvilket gør det muligt for forskere at observere finskala funktioner, der tidligere var utilgængelige, hvilket bidrager til en bedre forståelse af havets indviklede funktion.