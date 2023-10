Forskere opdager, at jordens indre kerne er overraskende blød

Forskere har gjort en spændende opdagelse om Jordens indre kerne, der udfordrer tidligere overbevisninger om, at det var en solid metalmasse. En ny undersøgelse tyder på, at den indre kernes blødhed er forårsaget af hyperaktive atomer, der bevæger sig rundt i deres molekylære struktur mere end tidligere antaget.

Den indre kerne, der hovedsageligt består af jern, er en massiv sfærisk klump, der spænder omkring 760 miles i diameter og anslås at være mindst 1 milliard år gammel. Det er omgivet af den ydre kerne, et hvirvlende hav af flydende metaller, som er yderligere omsluttet af kappen - et lag af smeltet sten lige under Jordens faste skorpe.

Til at begynde med troede eksperter, at det enorme tryk i kernens centrum ville størkne den fuldstændigt, og immobilisere jernatomerne arrangeret i et sekskantet gitter. Seismiske bølger fra jordskælv i 2021 afslørede imidlertid uoverensstemmelser i den indre kerne, hvilket førte til, at videnskabsmænd refererede til det som en "grødet skjult verden."

Forskellige forklaringer er blevet foreslået for denne blødhed, herunder fangsten af ​​flydende jern inde i kernen eller eksistensen af ​​en "superionisk tilstand", hvor atomer af andre grundstoffer, såsom kulstof og brint, konstant strømmer gennem gitteret af jernatomer.

I en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Earth, Atmospheric and Planetary Sciences præsenterede forskere en alternativ forklaring. De simulerede det intense tryk af den indre kerne i laboratoriet og observerede jernatomers opførsel under disse forhold. Disse data blev derefter brugt til at skabe en simuleret virtuel kerne kaldet "supercellen".

Supercelle-simuleringerne afslørede, at jernatomerne kan bevæge sig mere frit i deres struktur end tidligere antaget, selv ændre positioner i gitteret uden at kompromittere dets overordnede form. Dette fænomen, kendt som "kollektiv bevægelse", bidrager til blødheden af ​​den indre kerne og dens svaghed over for forskydningskræfter.

Resultaterne af denne undersøgelse åbner op for ny indsigt i den indre kernes mysterier og dens rolle i at generere Jordens magnetfelt. Forståelsen af ​​de dynamiske processer og udviklingen af ​​den indre kerne vil blive yderligere forbedret af denne grundlæggende mekanisme.

Samlet set viser denne undersøgelse, at Jordens indre kerne er uventet fleksibel på grund af hyperaktiviteten af ​​atomer i den. Denne opdagelse udfordrer vores tidligere forståelse af kernens stive natur og giver en dybere forståelse af kompleksiteten af ​​vores planets indre struktur.

