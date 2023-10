Jordens indre kerne: Overraskende blød og hyperaktiv

Forskere har gjort en overraskende opdagelse om Jordens indre kerne. Længe antaget at være en solid og ubevægelig masse af metal, har forskere fundet ud af, at den indre kerne faktisk kan være blødere end tidligere antaget. En ny undersøgelse tyder på, at blødheden af ​​den indre kerne kan skyldes hyperaktive atomer, der bevæger sig mere frit inden for deres molekylære struktur.

Den indre kerne er en massiv kugle, der hovedsageligt består af jern, med en diameter på cirka 760 miles og en alder på mindst 1 milliard år. Det er omgivet af den ydre kerne, som er sammensat af hvirvlende flydende metaller, og er yderligere omsluttet af kappen, et lag af smeltet sten lige under Jordens faste skorpe.

Forskere troede oprindeligt, at det enorme tryk i kernen af ​​vores planet ville gøre den fuldstændig solid, med jernatomer arrangeret i et stift sekskantet gitter. Seismiske bølger fra jordskælv afslørede imidlertid uoverensstemmelser i den indre kerne, hvilket førte til, at den blev beskrevet som en "grødet skjult verden."

Tidligere undersøgelser antydede, at den indre kernes blødhed kunne tilskrives tilstedeværelsen af ​​fanget flydende jern eller en "superionisk tilstand", hvor atomer fra elementer som kulstof og brint konstant bevæger sig gennem gitteret af jernatomer.

I en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Earth, Atmospheric and Planetary Sciences genskabte forskere det intense pres fra den indre kerne i et laboratoriemiljø. De observerede, hvordan jernatomer opførte sig under disse forhold og brugte computersimuleringer til at skabe en virtuel kerne kendt som "supercellen".

Simuleringerne viste, at jernatomer i den indre kerne kan bevæge sig kollektivt og ændre positioner i gitteret uden at gå på kompromis med dets struktur. Denne øgede bevægelse, kendt som "kollektiv bevægelse", gør den indre kerne mindre stiv og svagere mod forskydningskræfter.

Blødheden af ​​den indre kerne kan potentielt kaste lys over genereringen af ​​Jordens magnetfelt, blandt andre mysterier. At forstå de dynamiske processer og udviklingen af ​​den indre kerne er afgørende for at få indsigt i vores planets sammensætning og adfærd.

Ved at optrevle den grundlæggende mekanisme bag den indre kernes blødhed håber forskerne at uddybe deres forståelse af Jordens indre og dens indvirkning på vores planet som helhed.