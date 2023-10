Forskere opdager høje niveauer af helium i arktisk lava, hvilket tyder på, at jordens kerne lækker

Forskere har gjort en spændende opdagelse, der kan antyde en lækage i Jordens kerne. Høje niveauer af helium-3 (³He), en sjælden isotop, er blevet fundet i 62 millioner år gamle lavastrømme på Baffin Island i det arktiske øhav. Dette fund udfordrer troen på, at Jordens kerne, en kæmpe smeltet jernkugle i midten af ​​planeten, er indkapslet og isoleret.

Typisk stammer ³Han fundet i klipper fra materiale bombarderet af solen i de tidlige stadier af planetens eksistens. Da Jorden ikke producerer meget ³Han og hvor lidt der slipper ud i rummet på grund af solstråling, er det usædvanligt at opdage høje niveauer af denne isotop i klipper i dag. Størstedelen af ​​³He-rige klipper er blevet sporet tilbage til jordens kappe.

Niveauerne af ³Han fundet i Baffinøernes lava-olivinsten overstiger langt, hvad forskerne troede var muligt. Jordens kappe, som konstant frigiver lava og absorberer dele af skorpen, mister naturligt noget af det oprindeligt bevarede ³He over tid. Men hvis mængden af ​​³He i en sten overskrider en vis grænse, tyder det på, at helium stammer fra en anden kilde.

Denne opdagelse får forskere til at overveje muligheden for, at helium stammer fra Jordens kerne. Dette udfordrer den tidligere forståelse af, at planetens kerne og ydre lag, inklusive kappen og skorpen, er kemisk stabile og ikke overfører materiale mellem dem. Hvis dette fund holder stik, tyder det på, at vores planets dybe indre er mere dynamisk end tidligere antaget, med elementer, der bevæger sig mellem den metalliske kerne og klippefyldte dele af Jorden.

Yderligere undersøgelser er nu i gang for at afgøre, om andre elementer end helium også undslipper fra Jordens kerne, og hvordan og hvornår disse elementer migrerer ind i planetens stenede komponenter. Denne banebrydende undersøgelse kaster lys over vores planets komplekse og dynamiske natur og har potentialet til at revidere vores forståelse af dens interne processer.

