Højenergielektroner fra Jorden knyttet til vanddannelse på Månen

En nylig undersøgelse ledet af en planetarisk forsker fra University of Hawai'i i Manoa har afsløret en banebrydende opdagelse om oprindelsen af ​​vand på Månen. Forskerne fandt ud af, at energiske elektroner i Jordens plasmaplade spiller en væsentlig rolle i erosionsprocesserne på Månens overflade, hvilket potentielt kan bidrage til skabelsen af ​​vand. Deres resultater blev offentliggjort i tidsskriftet Nature Astronomy.

Koncentrationen og fordelingen af ​​vand på Månen er afgørende for at forstå dens dannelse og udvikling. Derudover kan denne opdagelse kaste lys over oprindelsen af ​​vandis fundet i permanent skraverede områder på Månen.

Jordens magnetfelt, kendt som magnetosfæren, beskytter vores planet mod rumvejr og skadelig stråling fra Solen. Samspillet mellem solvinden og magnetosfæren skaber en aflang magnetisk hale kaldet plasmapladen, som indeholder højenergielektroner og ioner. Disse partikler kan komme fra både Jorden og solvinden.

Tidligere undersøgelser fokuserede på indflydelsen af ​​højenergi-ioner fra solvinden i rumforvitringen af ​​himmellegemer som Månen. Men denne nye forskning fremhæver den rolle, som energiske elektroner fra Jorden spiller i erosionsprocesserne på månens overflade. Forskerne analyserede fjernmålingsdata opnået fra Moon Mineralogy Mapper-instrumentet under Indiens Chandrayaan-1-mission for at studere ændringer i vanddannelsen, når Månen bevægede sig gennem Jordens magnetohale.

Overraskende nok viste observationerne, at vanddannelsen i Jordens magnetohale lignede, da Månen var uden for magnetohalen, hvor den bliver bombarderet med solvind. Dette tyder på, at der kan være yderligere dannelsesprocesser eller nye vandkilder, der ikke er direkte forbundet med solvinden. Forskerne spekulerer i, at stråling fra højenergielektroner kan være ansvarlig for disse effekter.

Forbindelsen mellem Jorden og Månen med hensyn til vanddannelse og overfladeudvikling er stadig ikke fuldt ud forstået. Yderligere forskning, herunder månemissioner under NASAs Artemis-program, vil være nødvendig for at overvåge plasmaomgivelserne og vandtilstedeværelsen på månens polære overflade under forskellige faser af Månens rejse gennem Jordens magnetohale.

