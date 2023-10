Gamle vulkanske klipper holder et enormt vandreservoir under New Zealands havbund

Forskere har for nylig opdaget et massivt vandreservoir gemt dybt under havbunden ud for New Zealands kyst. Dette fund kan forklare forekomsten af ​​jordskælv i langsom bevægelse i regionen. Vandreservoiret blev dannet for 120-125 millioner år siden under den tidlige kridttid, da vulkanske klipper, der stammer fra en lava-fane, der i størrelse kan sammenlignes med USA, størknede til et stort plateau. Lag af sediment har siden dækket disse klipper og begravet beviserne for deres eksplosive sidste 2 miles under Stillehavets havbund.

Forskere opdagede brudlinjer langs østkysten af ​​New Zealands nordø og fandt ud af, at de gamle klipper var usædvanligt "våde", hvor vand udgjorde næsten halvdelen af ​​deres volumen. Dette er usædvanligt for sten i denne alder, da normal havskorpe forventes at indeholde betydeligt mindre vand. Den porøse honeycomb-lignende struktur af disse klipper, eroderet af lavvandede hav, der engang omgav det vulkanske plateau, tillod dem at absorbere og opbevare vand som en grundvandsmagasin gennem millioner af år.

Dette nyopdagede vandreservoir er placeret 9.3 miles fra Hikurangi-forkastningen, hvor Stillehavets tektoniske plade subducerer sig under den australske plade ind i Jordens kappe. Samspillet mellem disse plader frembringer jordskælv i langsom bevægelse, kendt som "langsom glidning". Det er blevet observeret, at sådanne begivenheder ofte er forbundet med vanddepoter i klipperne. Vandet kan skabe højtryksforhold, der hæmmer glidningsprocessen og forhindrer pludselige udskridninger.

Eksistensen af ​​dette vandreservoir kan forklare de harmløse jordskælv i slowmotion, der forekommer ved Hikurangi-forkastningen hvert eller hvert andet år. Der er dog behov for yderligere forskning for at forstå de nøjagtige virkninger af vandreservoiret på fejlen. Seismiske scanninger er blevet brugt til at skabe et 3D-billede af undervandsregionen og lokalisere reservoiret. Det vil dog være nødvendigt at bore dybt ned i havbunden for at bestemme omfanget af reservoiret og dets indvirkning på trykket omkring forkastningen.

Denne opdagelse giver værdifuld indsigt i de geologiske processer, der foregår dybt inde i jordskorpen og kan have konsekvenser for forståelsen af ​​jordskælvsdynamikken i andre subduktionszoner rundt om i verden.

kilder:

– Titel: Gamle vulkanske klipper rummer et hav af vand dybt i jorden. Nye opdagelser i New Zealand kan hjælpe med at forklare hvorfor.

– Forskningsstudie: Gase, AY, et al. (2020). Gamle flygtige-rige halogener under New Zealand. Science Advances, 6(33), eabb5993.