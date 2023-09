Den skjulte ældgamle havbund viklet rundt om jordens kerne afsløret på nyt kort i høj opløsning

En nylig undersøgelse har afsløret en banebrydende opdagelse om Jordens sydlige halvkugle: et tyndt, men tæt lag af gammel havbund, der vikler sig rundt om kernen. Denne hidtil ukendte funktion eksisterer cirka 2,900 kilometer (1,800 miles) under overfladen, ved kerne-kappegrænsen (CMB). Geologer har længe været afhængige af seismiske undersøgelser for at få indsigt i vores planets indre struktur, og denne nye forskning har vist, at kompleksiteten af ​​Jordens indre er langt større end tidligere antaget.

Undersøgelsen, udført af geolog Samantha Hansen fra University of Alabama og hendes kolleger, involverede anvendelse af seismiske bølger fra jordskælv på den sydlige halvkugle til at undersøge ULVZ-strukturen (ultralow velocity zones) langs CMB. Ved at analysere bevægelsen og interaktionen af ​​disse seismiske bølger var forskerne i stand til at kortlægge sammensætningen af ​​materialet under Jordens overflade. ULVZ'erne, hvor lydbølgerne bevæger sig langsommere, menes at være oceanisk skorpe begravet over millioner af år.

Simuleringer præsenteret i undersøgelsen foreslår, at konvektionsstrømme kan have flyttet den gamle havbund til dens nuværende placering, på trods af at den ikke er i nærheden af ​​anerkendte subduktionszoner på overfladen. Mens andre forklaringer ikke er blevet fuldstændig udelukket, ser havbundens hypotese ud til at være den mest plausible forklaring på ULVZ'erne på nuværende tidspunkt. Forskerne foreslår også, at den gamle havskorpe kan pakke sig rundt om hele kernen, selvom dens tyndhed gør det svært at bekræfte.

Konsekvenserne af denne opdagelse er væsentlige for forskellige studieretninger. Forståelse af forviklingerne i Jordens sammensætning er afgørende for at undersøge fænomener som vulkanudbrud og fluktuationerne i planetens magnetfelt, som skærmer os mod solstråling i rummet. Desuden giver afdækning af, hvordan varme fra kernen undslipper op i kappen, værdifuld indsigt i Jordens overordnede processer.

Dette højopløselige kort over Jordens skjulte geologi viser de dybe forbindelser mellem Jordens lavvandede og dybe strukturer og kaster lys over de komplekse mekanismer, der driver vores planet. Efterhånden som seismiske undersøgelser fortsætter i fremtiden, vil yderligere detaljer og en mere omfattende forståelse af Jordens indre blive afsløret.

