Brændte raketlegemer og satellitter efterlader metalpartikelsignatur i jordens atmosfære

By

En nylig undersøgelse har opdaget, at Jordens atmosfære indeholder spredte metalpartikler fra brændte raketlegemer og satellitter, et problem, der kun vil forværres med stigningen i kommercielle rumopsendelser og satellitkonstellationer. Det voksende antal satellitter i kredsløb, især på grund af private virksomheder som SpaceX, der bygger store konstellationer af kommunikationssatellitter, har ført til en betydelig ophobning af små metalstykker i atmosfæren.

Hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, Daniel Murphy fra National Oceanic and Atmospheric Administration's Chemical Sciences Laboratory, fremhæver behovet for at forstå de potentielle implikationer af disse metalpartikler på miljøet og menneskers sundhed, efterhånden som rumfartsindustrien vokser hurtigt. Selvom der i øjeblikket ikke er noget, der tyder på en direkte indvirkning på mennesker, ligger bekymringen i de potentielle virkninger på Jordens atmosfære, især i stratosfæren.

En af bekymringerne er, om tilstedeværelsen af ​​metaller i stratosfæren ændrer dens egenskaber og potentielt påvirker ozonlaget og andre processer. Forskerne fandt metaller som niobium, kobber, lithium og aluminium i atmosfæren, der sandsynligvis stammer fra brændte raket- og satellitrester. Denne opdagelse blev gjort ved hjælp af et specielt udstyret NASA-forskningsfly med et spektrometerinstrument, der analyserede atmosfæriske elementer.

Størstedelen af ​​metallerne findes over Jordens polare områder, selvom der er fundet spor tættere på ækvator. Undersøgelsen bemærker, at mens meteorer også kan afsætte metaller i atmosfæren, er masseforskellen mellem raketter og satellitter sammenlignet med meteorer betydelig. Hundredvis af tons metaller frigives ved raket- og satellitdisintegration, hvorimod meteorer kun bidrager med mikrogram.

De potentielle påvirkninger af disse metalpartikler på Jordens økosystem er stadig uklare. Undersøgelsen fremhæver dog manglen på tidligere forskning på dette område, hvilket understreger vigtigheden af ​​at studere de langsigtede effekter og mulige globale konsekvenser. Det er afgørende at løse dette problem før snarere end senere for at forstå konsekvenserne af rumfartsindustriens hurtige vækst på vores miljø og planeten som helhed.

kilder:

- Budbringeren

– CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images