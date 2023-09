Den ultra-tætte Oddball Exoplanet Gliese 367 b

Opdagelsen af ​​exoplaneter har uddybet vores forståelse af universet og udfordret vores eksisterende teorier om planetarisk dannelse. Blandt de talrige exoplaneter, der er katalogiseret, skiller Gliese 367 b, også kendt som Tahay, sig ud som en ulige kugle. Den er klassificeret som en ultrakort periode (USP) planet på grund af dens ekstremt korte omløbsperiode på kun 7.7 timer. Det, der gør Gliese 367 b endnu mere spændende, er dens ultratætte sammensætning, med en tæthed næsten dobbelt så stor som Jorden.

Elisa Goffo, hovedforfatteren til en nylig undersøgelse udført ved Universitetet i Torino, sammenligner Gliese 367 b med en jordlignende planet med dens klippekappe fjernet. Dette tyder på, at planeten primært består af jern. Forskningen, med titlen "Selskab for den ultrahøje tæthed, ultrakort periode under jorden GJ 367 b: opdagelse af to yderligere lavmasseplaneter på 11.5 og 34 dage", forfiner ikke kun målingerne af Gliese 367 b's masse og radius, men afslører også tilstedeværelsen af ​​to søskendeplaneter.

Opdagelsen af ​​Gliese 367 b blev gjort ved hjælp af data fra Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) i 2021. Men den nylige undersøgelse brugte High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spektrografen ved European Southern Observatory til at opnå mere præcise målinger . Forskerne fandt ud af, at Gliese 367 b har en radius på 70 procent af Jordens og en masse på 63 procent af Jordens, hvilket gør den dobbelt så tæt som vores planet.

Den usædvanlige tæthed af Gliese 367 b antyder, at den sandsynligvis er kernen af ​​en engang større planet, der har mistet sin klippekappe gennem en katastrofal begivenhed eller kollisioner med andre protoplaneter under dens dannelse. En anden mulighed er, at Gliese 367 b er en rest af en gaskæmpe, der migrerede tæt på sin stjerne, hvilket resulterede i, at dens atmosfære blev fjernet.

Undersøgelsen afslørede også eksistensen af ​​to yderligere planeter i systemet, Gliese 367 c og d, hvilket yderligere understøtter ideen om, at ultrakort periode-planeter ofte findes i systemer med flere planeter. Disse ledsagende planeter, selvom de kredser tæt på stjernen som Gliese 367 b, har lavere masser. Tilstedeværelsen af ​​søskendeplaneterne giver vigtige spor for at forstå dannelsesprocessen af ​​Gliese 367 b.

Forskningen udført af Goffo og hendes kolleger bidrager til vores viden om exoplaneter og den mangfoldige række af planetariske sammensætninger, der findes i universet. Resultaterne af denne undersøgelse har implikationer for vores forståelse af planetarisk dannelse og de potentielle dannelsesscenarier, der gav anledning til den ultratætte ulige planet Gliese 367 b.

kilder:

– "Selskab for den ultra-høje tæthed, ultrakort periode under jorden GJ 367 b: Opdagelse af to yderligere lavmasseplaneter på 11.5 og 34 dage."

– Elisa Goffo, Universitetet i Torino