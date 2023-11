EARTH modtager banebrydende Deep Space-meddelelse via laserkommunikation

Jorden har fået kontakt med det dybe rum i en banebrydende præstation for rumbaseret kommunikation. NASAs Psyche-rumfartøj, udstyret med et eksperimentelt optisk kommunikationssystem, har med succes transmitteret en besked tilbage til Jorden fra næsten 10 millioner miles væk, hvilket er cirka 40 gange afstanden mellem Jorden og månen. Denne betydningsfulde milepæl markerer den fjerneste demonstration nogensinde af optisk kommunikation.

Hovedformålet med NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperiment er at give fremtidige rummissioner mulighed for at transmittere data med meget højere hastigheder. Ved at bruge nær-infrarøde lasere sigter DSOC mod at opnå datatransmissionshastigheder, der er 10 til 100 gange større end de nuværende avancerede radiofrekvenssystemer, der bruges i rumfartøjer. Brugen af ​​nær-infrarødt lys giver mulighed for mere kompakte bølger, hvilket gør det muligt for jordstationer at modtage en større mængde data.

Den vellykkede test involverede et observatorium, der udsendte en laserstråle mod himlen, som blev modtaget af rumfartøjet Psyche som en pegende reference. Rumfartøjet rettede derefter sin egen laser tilbage til Jorden. Signalet, der består af lyspartikler kaldet fotoner, blev afkodet af et modtagende observatorium i San Diego County. Selvom de nær-infrarøde fotoner tog cirka 50 sekunder at rejse fra Psyche til Jorden under testen, forventes rejsen på dens fjerneste afstand at tage omkring 20 minutter.

Dette gennembrud inden for laserkommunikation åbner nye muligheder for fremtidige rummissioner. Det kunne gøre rumfartøjer i stand til at transmittere billeder af høj kvalitet og potentielt endda streame video i realtid fra det dybe rum. NASAs vision inkluderer at bruge optisk kommunikation til at give astronauter på Mars muligheden for at kommunikere via video. Succesen med DSOC baner vejen for en mere datarig fremtid inden for rumudforskning.

FAQ:

Q: Hvad er hovedformålet med NASAs DSOC-eksperiment?

A: Hovedformålet er at give fremtidige NASA-missioner værktøjerne til at overføre data med meget højere hastigheder.

Q: Hvordan letter nær-infrarødt lys højere datatransmissionshastigheder?

Sv.: Nær-infrarødt lys gør det muligt at pakke data i tættere bølger, hvilket gør det muligt for jordstationer at modtage flere data.

Q: Hvad var betydningen af ​​den seneste test?

A: Den nylige test markerede første gang optisk kommunikation blev demonstreret ud over månen.

Q: Hvad er de potentielle anvendelser af denne banebrydende teknologi?

A: Dette gennembrud kunne give mulighed for transmission af billeder i højere kvalitet og endda video i realtid fra det dybe rum.