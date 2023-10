Find den internationale rumstation og udforsk nattehimlen

Hvis du står tidligt op eller er på vej tidligt denne lørdag, så brug et øjeblik på at kigge op mod den sydvestlige himmel omkring kl. 6. Du vil blive forkælet med et lysende udseende af Den Internationale Rumstation (ISS), når den krydser himlen. Om lidt over tre minutter vil den stige næsten over hovedet, før den falder ned mod den østlige horisont og fader ud.

Denne særlige observation af ISS vil være utrolig lysstærk, hvilket gør den til det mest fremtrædende objekt på himlen. Men når den nærmer sig den østlige horisont, vil den blive overstrålet af Venus, vores søsterplanet. Venus står tidligt op og skinner klart, før solen tager over. Hold øje med den, og du kan måske endda se den efter solopgang. Faktisk er Venus og månen de eneste regulære himmelobjekter, der kan ses i dagslyset.

Apropos månen, den 24. vil den placere sig ved siden af ​​planeten Saturn. Med månen i sin gibbous tilstand, omkring trekvart fuld, vil den være på vej til at blive fuld den 29.

Denne tid er perfekt til at observere to af vores nærmeste dværggalakser. På en klar nat midt på måneden skal du gå til et mørkt sted og give dine øjne fem minutter til at tilpasse sig. Uden nogen indblanding fra månen, vil du være i stand til at se de små og store magellanske skyer på den sydlige himmel. Den lille Magellanske sky (SMC) er lige sydvest for den klare stjerne Achernar, der fremstår som en lille lysklynge. På trods af dets tilsyneladende ubetydelige udseende strækker den sig faktisk over 18,000 lysår og indeholder flere hundrede millioner stjerner.

Den store magellanske sky (LMC) er placeret lige over stjernen Canopus, nær den sydlige horisont. Den er både større og tættere på os end dens mindre pendant og spænder over cirka 32,000 lysår og omfatter omkring 20 milliarder stjerner. LMC forventes også at smelte sammen med vores Mælkevejsgalakse om omkring 2.4 milliarder år.

Så næste gang du er tidligt oppe eller befinder dig på et mørkt sted, så brug et øjeblik på at værdsætte nattehimlens vidundere. Find ISS, følg Venus, og udforsk skønheden i de magellanske skyer og vores egen Mælkevejsgalakse.

kilder:

– International Rumstation (ISS): https://www.nasa.gov/