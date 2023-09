Tidlige forfædre til mennesker, der med vilje er lavet sfærer, foreslår ny undersøgelse

Arkæologer har længe diskuteret oprindelsen og formålet med "sfæroider" på størrelse med tennisbolde, der blev opdaget på gamle steder. En nylig undersøgelse ledet af det hebraiske universitet i Jerusalem kaster lys over sagen. Forskerne undersøgte 150 kalkstensfæroider, der daterer 1.4 millioner år tilbage, fundet på Israels arkæologiske område 'Ubeidiya. Ved hjælp af 3D-analyse fandt de bevis for, at disse kugler var lavet med vilje.

Undersøgelsen tyder på, at de tidlige homininer, hvis nøjagtige afstamning stadig er ukendt, forsøgte at opnå den perfekte sfære. Selvom stenene ikke blev glattere under processen, blev de markant mere sfæriske. Forskerne hævder, at denne tilsigtede formgivning indikerer en forudfattet idé og kognitiv kapacitet blandt vores gamle forfædre.

Opdagelsen åbner muligheder for yderligere undersøgelser. Julia Cabanas, en arkæolog ved Frankrigs Nationalmuseum for Naturhistorie, foreslår, at lignende teknikker kunne anvendes på andre sfæroider, såsom dem, der findes i Olduvai Gorge i Tanzania, der går 2 millioner år tilbage. At optrevle formålet bag disse sfærer forbliver dog et mysterium.

Forskellige teorier er blevet foreslået. Nogle spekulerer på, at sfæroiderne blev brugt som redskaber til at udvinde marv fra knogler eller slibe planter. Andre mener, at de kan have haft symbolsk eller kunstnerisk værdi. Cabanas anerkender, at alle hypoteser er mulige, men indrømmer, at de sande svar måske aldrig kendes.

Denne nye undersøgelse tilføjer til vores forståelse af de tidlige menneskelige forfædres kognitive evner og deres evne til målrettet at forme objekter. Den bevidste skabelse af disse sfærer demonstrerer et niveau af planlægning og færdighed blandt gamle homininer, som tidligere var ukendt.

