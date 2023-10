Mængden af ​​støv i luften stiger, FN opfordrer til mere forskning i sandstorme og klimaændringer

FN har rapporteret om en stigning i mængden af ​​støv i verdens luft i 2022. Stigningen tilskrives øgede emissioner fra forskellige regioner, herunder det vestlige centrale Afrika, Den Arabiske Halvø, Det iranske Plateau og det nordvestlige Kina. FN's Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) har opfordret til mere forskning i, hvordan klimaændringer kan forværre sandstorm-hotspots.

Ifølge WMO's Airborne Dust Bulletin bidrager menneskelige aktiviteter såsom højere temperaturer, tørke, højere fordampning og dårlig landforvaltning til forekomsten af ​​sand- og støvstorme. Disse aktiviteter reducerer jordfugtighed og skaber gunstige betingelser for dannelsen af ​​sand- og støvstorme.

Den årlige WMO-rapport undersøger forekomsten og farerne ved støvstorme og deres indvirkning på samfundet. Den afslører, at det globale gennemsnit af årlige gennemsnitlige støvoverfladekoncentrationer i 2022 oversteg en smule 2021. Sidste år var tallet 13.8 mikrogram per kubikmeter, mens det i 2021 var 13.5 mikrogram per kubikmeter.

Rapporten fremhæver, at omkring 2,000 millioner tons støv kommer ind i atmosfæren hvert år, hvilket påvirker luftkvaliteten og gør himlen mørkere i regioner tusindvis af kilometer væk. Disse støvstorme har betydelig indvirkning på økonomier, økosystemer, vejr og klima. Mens noget støv er en naturlig forekomst, er en betydelig del et resultat af dårlig vand- og arealforvaltning.

Bulletinen beskrev især tre store hændelser i 2022. I marts skete der et usædvanligt støvudbrud fra det nordlige Afrika over Spanien og Portugal, med peak timeværdier på over 3,500 mikrogram pr. kubikmeter, hvilket langt oversteg EU's daglige grænse på 50 mikrogram. I maj oplevede både Mellemøsten og det østlige USA alvorlige støvstorme, der påvirkede sigtbarheden og landbrugsarealer.

WMO-chef Petteri Taalas fremhæver de skadelige virkninger af sand- og støvstorme på sundhed, transport og landbrug og understreger behovet for yderligere forskning i forholdet mellem støvstorme og klimaændringer, som stadig er relativt uudforsket. WMO opfordrer til implementering af tidlige varslingssystemer for vejrkatastrofer på verdensplan og integration af færdigheder til forudsigelse af støvstorm og varslingstjenester for at afbøde de forværrede virkninger af klimaændringer.

kilder:

– De Forenede Nationers Meteorologiske Verdensorganisation (WMO)

– WMO Airborne Dust Bulletin