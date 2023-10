BlueWalker 3-satellitens indvirkning på astronomi: Nye fund og bekymringer

Et nyligt offentliggjort Nature-papir kaster lys over den detaljerede indvirkning af BlueWalker 3-satellitten på astronomi. Denne satellit, der blev opsendt i september 2022, viste sig at være blandt de lyseste objekter på nattehimlen, hvilket vækker bekymring over dens indvirkning på astronomiske observationer. Papiret præsenterer data fra en international observationskampagne gennemført over 130 dage, som havde til formål at vurdere satellittens lysstyrkeændringer og synligheden af ​​bortkastet hardware.

Observationerne afslørede, at lysstyrken af ​​BlueWalker 3 steg betydeligt efter den fuldstændige udfoldning af dens antennearray, efterfulgt af udsving i de efterfølgende uger. Papiret etablerede også en sammenhæng mellem den varierende lysstyrke og andre faktorer, såsom satellittens højde over horisonten og dens vinkel i forhold til observatøren og Solen.

Et væsentligt fund var afkoblingen af ​​løfteraketadapteren fra BlueWalker 3-satellitten. Denne komponent nåede en størrelsesorden på 5.5, højere end den maksimale lysstyrke anbefalet af Den Internationale Astronomiske Union. Det blev også uregistreret i offentlige kataloger i fire dage, hvilket gav udfordringer for jordbaserede observatorier, der forsøgte at undgå satellitinterferens.

Bortset fra optisk interferens er der bekymringer om radiofrekvensinterferens. BlueWalker 3 sender i radiofrekvenser tæt på dem, der bruges af radioteleskoper, hvilket potentielt hindrer radioastronomi. Mens radiostøjsvage zoner beskytter mod jordbaserede sendere, dækker de i øjeblikket ikke satellittransmissioner. Yderligere forskning er nødvendig for at udvikle strategier til at beskytte teleskoper mod de mange satellitter, der er planlagt til opsendelse i de kommende år.

Dette papir understreger behovet for konsekvensanalyser før lancering, efterhånden som virksomheder implementerer flere kommercielle satellitter. Det fremhæver også den balance, der skal findes mellem fremskridt i forbindelse og bevarelse af nattehimlens integritet til astronomiske observationer.

kilder:

– Nature paper: “Vurdering af BlueWalker 3-satellitens indvirkning på astronomi”

– International Astronomical Union Center for beskyttelse af den mørke og stille himmel mod satellitkonstellationsinterferens (IAU CPS)

– AST SpaceMobile