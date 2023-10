The Draconid and Orionid Meteor Showers: A Celestial Treat i oktober

Oktober byder stjernekiggere på en himmelsk fornøjelse med to aktive meteorregn, Drakoniderne og Orioniderne, hvilket øger spændingen ved den kommende solformørkelse og Jægerens Måne. Draconiderne, som begynder den 6. oktober og slutter den 10. oktober, er månedens første meteorregn. Orioniderne vil derimod nå deres højdepunkt omkring den 21.-22. oktober.

Draconiderne stammer fra Draco-stjernebilledet og er opkaldt efter den dragelignende konstellation, hvorfra de ser ud til at udstråle. Disse meteorregn er forankret i resterne af kometen 21P/Giacobini-Zinner, opdaget i 1900. Mens Jorden passerer gennem affaldet efterladt af kometen, forbrænder fragmenter omkring 50 miles over os, hvilket skaber en fantastisk visning. Mens Draconiderne typisk ikke producerer et stort antal meteorer, har de potentialet til at udvikle sig til en meteorstorm, der maler himlen med over tusinde meteorer.

Selvom meteorregn ikke har nøjagtig astrologisk relevans som nymåner og fuldmåner, er de altid forbundet med held, synkronicitet og held. Drakoniderne, ofte forbundet med Aquarius-konstellationen, kan fortolkes til at symbolisere temaer som fremtiden, fællesskabet, forhåbninger, håb, drømme, frihed og revolution.

Draconid meteorregn har også mytologisk betydning. Konstellationen Draco, historisk symboliseret som en drage eller slange, repræsenterer beskyttelse og skjulte skatte. Det er æret af gamle civilisationer, knyttet til historier om Edens Haves slange, krokodillen i egyptisk mytologi og vogteren af ​​de gyldne æbler i græsk mytologi. Draco legemliggør temaer om formynderskab, skabelse, udslettelse og tidløshed.

For at se meteorregnene Draconid og Orionid skal du finde et mørkt område med klar himmel og lade dine øjne tilpasse sig mørket i cirka 20 minutter. Uanset om du er interesseret i de astrologiske forbindelser eller blot ønsker at nyde det storslåede skue, tilbyder disse meteorbyger en betagende visning, der helt sikkert vil fange din fantasi.

