Transmissionsspektre for GJ 1132 b: Nye indsigter fra JWST Observations

Søgningen efter klippeplanetatmosfærer med James Webb Space Telescope (JWST) har primært fokuseret på planeter, der passerer M-dværge. Disse planeter tilbyder gunstige planet-til-stjerne størrelsesforhold, som forbedrer detekteringen af ​​atmosfæriske træk. På grund af den ensartede signalstyrke af atmosfæriske egenskaber og JWST's single-transit-ydelse er der imidlertid behov for flere observationer for at bekræfte eventuelle fund.

I en nylig undersøgelse præsenterer forskere to transitobservationer af klippeplaneten GJ 1132 b ved hjælp af JWST NIRSpec G395H-instrumentet. Disse observationer dækkede et bølgelængdeområde på 2.8-5.2 μm og havde til formål at kaste lys over planetens atmosfæriske sammensætning. Tidligere observationer med Hubble-rumteleskopets WFC3-instrument gav uendelige resultater med modstridende beviser for enten en atmosfære eller et spektrum uden karakteristika.

JWST-dataene afslørede signifikante forskelle mellem de to besøg. Under en transit var spektret i overensstemmelse med en H2O-domineret atmosfære med spor af CH4 og N2O. Alternativt kunne signalet tilskrives stjerneforurening fra uokkulterede stjernepletter. På den anden side virkede det spektrum, der blev opnået under den anden transit, funktionsløst. Ingen af ​​besøgene understøttede den tidligere rapporterede tilstedeværelse af HCN i GJ 1132 b's atmosfære. De observerede forskelle mellem besøgene kan ikke forklares med atmosfærisk variation eller instrumentelle effekter.

Det er vigtigt, at forskerne også analyserede out-of-transit stjernespektre og fandt ingen beviser for ændring af stjernernes inhomogenitet mellem besøgene, som kun var adskilt med 8 dage. Derudover blev der ikke identificeret signifikante forskelle i instrumentelle systematiske effekter. Den mest plausible forklaring på de observerede uoverensstemmelser er tilfældig støj, der påvirker dataanalysen.

Disse nye observationer giver værdifuld indsigt i transmissionsspektrene for GJ 1132 b og fremhæver de udfordringer, der er forbundet med at detektere og karakterisere atmosfærer af stenede exoplaneter. Yderligere undersøgelser med JWST og andre fremtidige observatorier vil fortsætte med at udvide vores forståelse af de forskellige atmosfærer, der er til stede i exoplanetbefolkningen.

