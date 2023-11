NASAs Lucy Spacecraft opdager binært system i asteroiden Dinkinesh

NASAs Lucy-rumfartøj har for nylig gjort en spændende opdagelse under sin forbiflyvning af asteroiden Dinkinesh. Rumfartøjets billeddannelsessystem har afsløret, at Dinkinesh ikke er en enkelt asteroide, men derimod et binært system bestående af to asteroider, der kredser om hinanden.

De første billeder returneret af Lucy bekræfter, at Dinkinesh faktisk er et binært par. Denne opdagelse har givet værdifuld indsigt i naturen af ​​små asteroider og deres adfærd i rummet. Den større asteroide i systemet anslås at være cirka 0.5 miles bred, mens den mindre måler omkring 0.15 miles i størrelse.

Dette møde med Dinkinesh tjente som en test for Lucys sporingsevner og dets terminalsporingssystem. Rumfartøjet sporede med succes det binære asteroidepar, da de fløj forbi med en hastighed på 10,000 mph. Terminalsporingssystemet sporede autonomt asteroiderne og viste dets effektivitet i rumudforskningsscenarier i realtid.

Det videnskabelige samfund er begejstret for den serie af billeder, som Lucy har taget under dette møde. Dataene indsamlet af rumfartøjet vil blive analyseret i detaljer for at få yderligere indsigt i asteroiders sammensætning og adfærd. Det binære system i Dinkinesh giver en interessant mulighed for sammenlignende undersøgelser med andre binære systemer, såsom den nær-jorden asteroide binære Didymos og Dimorphos observeret af DART-missionen.

Lucy-teamet vil fortsætte med at studere de data, der er indsamlet under dette møde, og forberede sig til fremtidige missioner. I 2025 vil Lucy have et nærbillede af en anden hovedbælte-asteroide kaldet Donaldjohanson. Dette vil yderligere forbedre vores forståelse af asteroider og bane vejen for missionens hovedmål - at udforske Jupiter Trojanske asteroider, der starter i 2027.

Denne opdagelse åbner op for nye dimensioner i vores forståelse af asteroider og deres formationer. Det fremhæver vigtigheden af ​​fortsat udforskning og forskning for at låse op for mysterierne i vores solsystem og videre.

FAQ

Hvad er et binært system i sammenhæng med asteroider?

Et binært system i forbindelse med asteroider refererer til tilstedeværelsen af ​​to asteroider, der kredser om hinanden. Disse asteroider er gravitationsbundne og udviser et unikt forhold i deres bevægelse og dynamik.

Hvad er Lucys terminalsporingssystem?

Lucys terminalsporingssystem er en teknologi ombord på rumfartøjet, der gør det muligt autonomt at spore en asteroide, når den passerer forbi med høje hastigheder. Dette system er afgørende for at fange detaljerede billeder og data under tætte møder med asteroider.

Hvad er hovedformålene med NASAs Lucy-mission?

Hovedformålene med NASAs Lucy-mission er at udforske Jupiter-trojanske asteroider, som er en gruppe af asteroider, der deler Jupiters kredsløb om solen. Ved at studere disse asteroider håber forskerne at få indsigt i den tidlige dannelse af solsystemet og dynamikken i Jupiters gravitationspåvirkning.

Hvilke andre asteroider vil Lucy støde på i fremtiden?

Efter sit møde med Dinkinesh er Lucy planlagt til at se nærmere på en anden hovedbælte-asteroide kaldet Donaldjohanson i 2025. Efter dette vil rumfartøjet udforske Jupiter-trojanske asteroider, dets primære mål, med start i 2027.

