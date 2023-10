Driver urbanisering planteudvikling? Undersøgelse af virkningerne af byvarmeøer på bladfarvevariation

Urbaniseringen har forvandlet store arealer på Jorden og skabt menneskeskabte levesteder kendt som bymiljøer. Disse miljøer pålægger deres indbyggere et selektivt pres, herunder eksponering for varmebevarende overflader, der danner varmeøer i byerne. Mens tidligere forskning har undersøgt virkningen af ​​byvarmestress på dyrs evolution, forbliver dens virkninger på planter stort set uudforsket.

For at bygge bro over dette forskningsgab undersøgte et team af forskere ledet af lektor Yuya Fukano fra Chiba University i Japan, hvordan byvarmeøer påvirker bladfarverne på Oxalis corniculata, en plante almindeligvis kendt som den krybende skovsyre. Denne plante udviser variationer i bladfarve, der spænder fra grøn til rød, og findes i både bymæssige og ikke-bymæssige rum over hele verden. Tidligere undersøgelser tyder på, at disse farvevariationer fungerer som evolutionære tilpasninger for at beskytte planten mod miljøstress, med røde pigmenter i bladene, der menes at afbøde varme og lys-inducerede skader.

Gennem feltobservationer udført i by- og ikke-byområder på lokal, landskabs- og global skala fandt forskerne, at rødbladsvarianter af den krybende skovsyre almindeligvis blev fundet nær uigennemtrængelige overflader i byområder, mens grønne bladvarianter var dominerende i grønne områder. Dette geografiske mønster var konsistent over hele kloden, hvilket bekræfter en sammenhæng mellem urbanisering og bladfarvevariationer i den krybende skovsyre.

Yderligere eksperimenter blev udført for at kvantificere de adaptive fordele ved disse bladfarvevariationer. Resultaterne viste, at røde blade varianter udviste overlegne væksthastigheder og højere fotosyntetisk effektivitet under høje temperaturer, mens grønne blade varianter trivedes i lavere temperaturer. Varianter af røde blade udviste højere stresstolerance og var mere konkurrencedygtige i byområder med lav plantetæthed, mens varianter med grønne blade trivedes i frodige grønne områder.

Genetiske analyser indikerede, at den røde blade variant af O. corniculata kan have udviklet sig flere gange fra den forfædres grønne bladplante. Denne forskning giver værdifuld indsigt i den igangværende udvikling i byområder og fremhæver vigtigheden af ​​at forstå plantetilpasning til byvarmeøer for bæredygtig afgrødeproduktion og økosystemdynamik.

Yderligere forskning er nødvendig for at udforske andre planteegenskaber ud over bladfarve for en omfattende forståelse af plantetilpasning til urbane varmeøer.

Kilde: Yuya Fukano et al., Fra grøn til rød: Byens varmestress driver bladfarveudviklingen. Videnskabens fremskridt (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba University)