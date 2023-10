Undersøgelse finder, at mennesker er mindre opmærksomme på arbejde, når de tror, ​​robotter har tjekket det

En ny undersøgelse fra det tekniske universitet i Berlin har afsløret, at mennesker har en tendens til at være mindre opmærksomme på deres arbejde, når de tror, ​​at robotter allerede har tjekket det. Forskerne simulerede et scenarie, hvor deltagerne fik til opgave at kontrollere printkort for defekter. Halvdelen af ​​deltagerne fik at vide, at en robot ved navn Panda havde inspiceret printpladerne først, og de kunne se og høre robotten, mens de arbejdede.

Undersøgelsen viste, at mennesker, der arbejdede sammen med robotter, var mere tilbøjelige til at udvise et fænomen kendt som "social loafing". Social loafing opstår, når folk anstrenger sig mindre i et team sammenlignet med, når de arbejder alene. Forskerne foreslår, at dette fald i produktiviteten kan tilskrives en ændring i motivation i delte opgaveindstillinger.

Selvom der ikke var nogen signifikant forskel i den tid og indsats, som begge grupper af deltagere brugte, fangede de, der troede, de arbejdede med robotten, færre defekter senere i opgaven. Dette kan forklares med, at arbejdet i et team reducerer følelsen af ​​individuel ansvarlighed for resultatet af en opgave.

En begrænsning ved undersøgelsen var, at deltagerne ikke interagerede direkte med robotten og var klar over, at de blev observeret som en del af undersøgelsen. Ikke desto mindre rejser resultaterne vigtige spørgsmål om implikationerne af menneske-robot-partnerskaber i virkelige situationer.

Fænomenet social loafing er blevet undersøgt siden 1913, da Max Ringelmann første gang observerede det under et reb-trækkende eksperiment. Det fremhæver den reducerede indsats, individer har tendens til at lægge i en opgave, når de arbejder i et team.

Forskerne gjorde også opmærksom på udfordringerne ved at overvåge opmærksomheds- og engagementsniveauer i menneske-robot-samarbejder. Selvom det er nemt at spore en persons blik, er det en mere kompleks opgave at afgøre, om informationen bliver tilstrækkeligt behandlet mentalt.

Denne undersøgelse har implikationer ud over forskningsmiljøet. I industrier som luftfart, hvor menneske-automatisering interaktion er afgørende, kan nedbrud i koordinering føre til fejl. Derfor er effektiv træning, procedurer og feedback afgørende for at sikre sikker og effektiv brug af automatisering på arbejdspladsen.

