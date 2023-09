Udforskning af de etiske anvendelser af bio-computing

Bio-computing, engang et koncept begrænset til science fiction, er nu en realitet. Da denne teknologi fortsætter med at udvikle sig, er det vigtigt at overveje de etiske implikationer og ansvarligt forske og anvende det. En gruppe af internationale eksperter, herunder opfinderne af DishBrain, har indgået et samarbejde med bioetikere og medicinske forskere for at løse dette problem.

Hovedforfatter Dr. Brett Kagan, Chief Scientific Officer for Cortical Lab, understreger behovet for en større overblikstilgang, når biologiske neurale systemer integreres med siliciumsubstrater. Selvom potentialet for intelligenslignende adfærd er lovende, skal der sikres bæredygtige fremskridt.

Professor Julian Savulescu, Uehiro Chair in Practical Ethics ved University of Oxford, fremhæver det haster med at finde praktiske svar vedrørende, hvad der betragtes som bevidst eller menneskeligt i sammenhæng med nutidens teknologi. Papiret anerkender, at der er forskellige måder at beskrive bevidsthed eller intelligens på, hver med forskellige implikationer for biologisk baserede intelligente systemer.

Der stilles også spørgsmålstegn ved biocomputeres moralske status. Papiret refererer til filosoffen Jeremy Bentham, som hævdede, at evnen til at ræsonnere eller kommunikere ikke er den afgørende faktor, men snarere evnen til at lide. Blot at vise menneskelignende intelligens giver ikke nødvendigvis moralsk status til biologisk baserede computere.

Selvom papiret ikke har til formål at besvare alle etiske spørgsmål omkring bio-computere, giver det en startramme for at sikre ansvarlig forskning og anvendelse. DishBrains etiske udfordringer og muligheder nævnes også, især i forhold til at forbedre vores forståelse af sygdomme som epilepsi og demens.

Den potentielle indvirkning af bio-computing er betydelig, da den tilbyder et mere energieffektivt alternativ til traditionel silicium-baseret computing. Mens supercomputere forbruger millioner af watt energi, bruger den menneskelige hjerne så lidt som 20 watt. Ved at udforske bio-computing kan vi imødegå de miljøproblemer, der er forbundet med it-industriens kulstofemissioner.

Afslutningsvis giver dette papir et grundlag for etiske overvejelser inden for bio-computing. Den understreger behovet for ansvarlig forskning og anvendelse, samtidig med at den fremhæver de potentielle fordele og udfordringer, som denne teknologi byder på.

Kilde: Cortical Labs, Biotechnology Advances (papir tilgængeligt efter anmodning)