Er planeter i jordstørrelse mere almindelige omkring røde dværge? Måske ikke

Søgningen efter potentielt beboelige exoplaneter fokuserer ofte på verdener på størrelse med Jorden, i betragtning af at Jorden er den eneste kendte beboelige planet. Nylig begejstring omringede opdagelsen af ​​syv planeter i jordstørrelse, der kredser om en rød dværgstjerne i TRAPPIST-1-systemet, hvilket førte til spekulationer om, at sådanne planeter måske er mere almindelige omkring røde dværge sammenlignet med sollignende stjerner. Ny forskning tyder dog på noget andet.

Jagten på exoplaneter begyndte med NASAs Kepler-rumteleskop, som identificerede næsten 5,000 exoplaneter, med tusinder flere, der ventede på bekræftelse. De første fund fra Kepler indikerede, at exoplaneter i jordstørrelse i beboelige zoner var mere udbredte omkring M-dværge (røde dværge). Men som tiden gik, opstod der tvivl om nøjagtigheden af ​​Keplers data.

Den nylige undersøgelse, med titlen "Ingen bevis for flere planeter på jordstørrelse i den beboelige zone af Keplers M versus FGK-stjerner," forfattet af Galen Bergsten fra University of Arizona, udfordrer de tidligere antagelser. Det fremhæver, at pålidelige påvisninger af planeter på størrelse med Jorden i den beboelige zone forbliver uhåndgribelige, selv for M-dværge.

Kepler var designet til at observere planeter på størrelse med Jorden omkring sollignende stjerner, men mekaniske fejl afbrød dens langsigtede overvågning og forhindrede en grundig undersøgelse. Som følge heraf måtte forskere stole på Keplers begrænsede data for at estimere forekomsten af ​​planeter på størrelse med jorden omkring røde dværge. Tidligere undersøgelser antydede et betydeligt antal af disse planeter, men den nye forskning tyder på, at Keplers resultater ikke var nøjagtige, hvilket gør de anslåede forekomster upålidelige.

Ved at bruge Gaia-rumfartøjet, som præcist måler stjerners egenskaber, afslører undersøgelsen, at mange af Keplers stjerner var større og varmere end hidtil antaget. Gaias forbedrede data afslører unøjagtigheden af ​​Keplers resultater og underminerer yderligere antagelsen om, at planeter i jordstørrelse er mere almindelige omkring røde dværge.

Mens forskningen udfordrer tidligere estimater, er det vigtigt at bemærke, at det er en udfordring at finde jordlignende planeter på grund af vanskelighederne med at opdage transit omkring røde dværge. Desuden er beboeligheden af ​​røde dværgplaneter stadig et emne med usikkerhed i betragtning af potentialet for høje strålingsniveauer og ustabile atmosfærer.

Der er meget mere at lære om exoplaneter på størrelse med Jorden, forskellige typer stjerner og deres beboelige zoner. Efterhånden som mere nøjagtige data bliver tilgængelige, og videnskabsmænd udfører yderligere undersøgelser, vil vores forståelse fortsætte med at blive dybere. Jagten på at bestemme udbredelsen af ​​planeter på størrelse med Jorden i beboelige zoner fortsætter, både omkring røde dværge og sollignende stjerner.

kilder:

– "Ingen bevis for flere planeter på størrelse med jorden i den beboelige zone af Keplers M versus FGK-stjerner" (The Astronomical Journal, arxiv.org)