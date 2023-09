Rester af DNA fundet i forstenet havskildpadde, der går 6 millioner år tilbage

Forskere har opdaget rester af DNA i de forstenede rester af en havskildpadde, der levede for cirka 6 millioner år siden. Dette fund er vigtigt, fordi det er sjældent at identificere genetisk materiale i sådanne gamle hvirveldyrsfossiler. Fossilet blev udgravet langs Panamas caribiske kyst i 2015 og indeholder velbevarede knogleceller kaldet osteocytter.

Selvom fossilet kun er delvist komplet, med et relativt intakt skjold (skal), var forskerne i stand til at identificere tilstedeværelsen af ​​DNA-rester i cellekernerne i nogle osteocytter. Det er vigtigt at bemærke, at forskerne ikke udtog DNA, men snarere genkendte sporene af DNA i kernerne.

Denne opdagelse giver indsigt i havskildpaddernes evolutionære historie. Fossilet tilhører slægten Lepidochelys, som omfatter to levende arter af havskildpadder: Kemps ridley og oliven ridley skildpadder. Kemps ridley, kendt for sit trekantede hoved og let krogede næb, findes primært i den Mexicanske Golf. Oliven-ridleyen, der ligner Kemps ridley, har en større udbredelse og kan findes i de tropiske områder i Stillehavet, Det Indiske og Atlanterhavet.

Fossilet repræsenterer det ældste kendte medlem af Lepidochelys-slægten og kaster lys over dens evolutionære historie. Selvom den specifikke art ikke kunne identificeres på grund af de ufuldstændige rester, giver tilstedeværelsen af ​​DNA-rester værdifuld information til fremtidige molekylære evolutionære undersøgelser.

Denne opdagelse tilføjer det begrænsede antal af hvirveldyrsfossiler med DNA-rester. Tidligere var der fundet DNA-rester i fossiler af dinosaurer, såsom Tyrannosaurus og Brachylophosaurus, der går millioner af år tilbage. Rester af DNA er også blevet rapporteret i gamle insekter.

Mens DNA er letfordærveligt, kan visse bevaringsbetingelser muliggøre dets overlevelse i fossiler. Efterhånden som forskningen på dette område skrider frem, kan forskere i sidste ende være i stand til at sekventere små stykker DNA fra gamle rester og få yderligere indsigt i de evolutionære forhold mellem forskellige arter.

Kilde: Reuters