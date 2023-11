Det tidlige univers afslører overraskende indsigt: Unge galakser viser uventet kemisk sammensætning

By

Et hold af astrofysikere fra Northwestern University har gjort fascinerende opdagelser om udviklingen af ​​tidlige universgalakser ved hjælp af data fra James Webb Space Telescope (JWST). Forskerne fokuserede på "teenage"-galakser, der blev dannet blot to-tre milliarder år efter Big Bang, hvilket gav værdifuld indsigt i vores kosmiske oprindelse.

Traditionelt set er det at studere fjerne galakser som at se tilbage i tiden, hvor lyset tager milliarder af år at nå os. Holdets analyse af den kemiske udvikling begrænset ved hjælp af ioniserede linjer i Interstellar Aurorae (CECILIA) undersøgelsesdata afslørede uventede fund. Disse galakser var ikke kun varmere end forventet, men indeholdt også overraskende tunge grundstoffer som nikkel.

Ved hjælp af et sammensat billede skabt af lyset indsamlet fra 23 galakser identificerede forskerholdet tilstedeværelsen af ​​otte grundstoffer: Hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, silicium, svovl, argon og nikkel. Mens de lettere elementer var forudset, var tilstedeværelsen af ​​nikkel, et tungere grundstof end jern, en ekstraordinær åbenbaring.

At observere nikkel i fjerne galakser er en sjælden begivenhed, selv i ældre galakser tættere på os. Typisk observeres nikkel efter flere livscyklusser for stjerner, gennem supernovaer, og den efterfølgende syntese og spredning af tungere grundstoffer i hele galaksen. Opdagelsen af ​​nikkel antyder noget unikt om stjernerne i disse tidlige galakser.

Hovedforfatter af undersøgelsen, adjunkt Allison Strom, spekulerer i, at de højere observerede temperaturer i disse unge galakser kan være forbundet med deres ejendommelige kemiske sammensætning. Hun forklarer, at forskellige galaksetemperaturer er en manifestation af deres særskilte kemiske DNA, da temperaturen og kemien af ​​gas i galakser er iboende forbundet.

Denne banebrydende forskning åbner for nye spørgsmål om det tidlige univers og dannelsen af ​​galakser. Undersøgelsens resultater blev offentliggjort i The Astrophysical Journal Letters, der kaster lys over de komplekse og indviklede processer, der formede vores kosmiske historie.

FAQ

1. Hvad afslørede undersøgelsen om tidlige universgalakser?

Undersøgelsen viste, at de tidlige univers "teenage"-galakser var varmere end forventet og indeholdt tunge grundstoffer som nikkel, hvilket er relativt sjældent i fjerne galakser.

2. Hvilke teknikker blev brugt til at studere disse galakser?

Astrofysikerne brugte data fra James Webb Space Telescope (JWST) og Chemical Evolution Constrained ved hjælp af Ionized Lines i Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. De kombinerede lysbølgelængder indsamlet fra flere galakser for at skabe et sammensat billede.

3. Hvorfor er tilstedeværelsen af ​​nikkel signifikant?

Nikkel observeres typisk i ældre galakser tættere på os, efter flere runder af supernovaer og syntesen af ​​tungere grundstoffer. Dens tilstedeværelse i disse unge galakser antyder unikke karakteristika i deres stjernepopulationer.

4. Hvordan hænger galaksetemperatur og kemi sammen?

Studiets hovedforfatter antyder, at de højere observerede temperaturer i disse galakser kan være forbundet med deres særskilte kemiske sammensætning. Temperaturen og kemien af ​​gas i galakser er uløseligt forbundet.