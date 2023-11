Lås op for glassets mysterier: Udforsk den strukturelle natur

Glas, et materiale, der har været brugt i århundreder i forskellige applikationer, fortsætter med at fascinere videnskabsmænd med dets uordnede atomare konfiguration og undvigende strukturelle regelmæssighed. Et nyligt gennembrud af en forskergruppe ledet af professor Motoki Shiga fra Tohoku University's Unprecedent-scale Data Analytics Center har imidlertid kastet nyt lys over dette gådefulde materiale.

Hovedfokus for undersøgelsen var på ringformer inden for de kemisk bundne netværk af glas. Ved at udvikle innovative måder at kvantificere disse ringes tredimensionelle struktur og symmetri, var forskerne i stand til at afdække værdifuld indsigt. To indikatorer, "rundhed" og "ruhed", spillede en afgørende rolle i bestemmelsen af ​​antallet af repræsentative ringformer i både krystallinsk og glasagtig silica (SiO2).

Overraskende nok afslørede analysen en blanding af ringe, der er unikke for glas, samt nogle, der lignede dem, der findes i krystaller. Dette fund udfordrer den konventionelle antagelse om, at glas mangler strukturel orden og viser, at der er underliggende mønstre inden for dets tilsyneladende kaotiske arrangement af atomer.

Desuden udviklede forskergruppen en teknik til at måle de rumlige atomtætheder omkring ringene ved at undersøge deres retning. Denne tilgang afslørede anisotropi, hvilket indikerer, at atomkonfigurationen ikke er ensartet reguleret i alle retninger. Denne opdagelse stemmer overens med eksperimentelle beviser, såsom diffraktionsdata for SiO2, og fremhæver områder af lokaliseret strukturel orden midt i den overordnede lidelse.

At forstå den strukturelle regelmæssighed i glas har vidtrækkende konsekvenser. Det giver ikke kun indsigt i faseovergange, såsom forglasning og krystallisering, men åbner også muligheder for at kontrollere materialestrukturer og egenskaber. Professor Shiga understreger betydningen af ​​dette gennembrud og udtaler: "Vores succesfulde analyse bidrager til at forstå faseovergange ... og giver de matematiske beskrivelser, der er nødvendige for at kontrollere materialestrukturer og materialeegenskaber."

Ser vi fremad planlægger Shiga og hans team at udnytte disse nye teknikker til at udforske glasmaterialer yderligere ved at bruge datadrevne tilgange som maskinlæring og kunstig intelligens. Denne datacentrerede tilgang lover at frigøre nye muligheder og drive yderligere fremskridt inden for glasforskning.

Originalkilde: Kommunikationsmaterialer [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

