Afdækning af hemmeligheder bag silicaglas: den skjulte strukturelle regelmæssighed

Glas har været et grundlæggende materiale brugt af mennesker i århundreder, men dets atomare struktur forbliver et mysterium for videnskabsmænd. Forståelse og kontrol af glasets strukturelle karakter er afgørende for at designe effektive funktionelle materialer. For at kaste lys over denne gåde fokuserede en forskergruppe ledet af professor Motoki Shiga fra Tohoku University's Unprecedent-scale Data Analytics Center på ringformerne i glasagtige materialer.

For at kvantificere den tredimensionelle struktur og strukturelle symmetrier af disse ringe udviklede gruppen nye indikatorer: "rundhed" og "ruhed." Ved at bruge disse indikatorer var de i stand til at identificere de forskellige ringformer i glasagtig silica (SiO2), nogle unikke for glas og andre ligner ringe fundet i krystaller.

Desuden udviklede forskerne en teknik til at måle den rumlige atomartæthed omkring disse ringe ved at analysere deres retning. Deres resultater afslørede, at atomkonfigurationen i glas ikke er ensartet i alle retninger, hvilket viser anisotropi. Interessant nok opdagede de også områder, hvor atomarrangementet udviste en vis grad af orden eller regelmæssighed på trods af det overordnede kaotiske udseende af atomer i glasagtig silica.

Identifikationen af ​​den skjulte strukturelle regelmæssighed i glas har betydelige implikationer. Det forbedrer vores forståelse af faseovergange som forglasning og krystallisering af materialer og giver matematiske beskrivelser, der er nødvendige for at kontrollere materialestrukturer og egenskaber.

Fremover planlægger professor Shiga og hans kolleger at bruge datadrevne tilgange, såsom machine learning og AI, til at udforske glasmaterialer yderligere. Disse teknikker tilbyder lovende muligheder for at afdække mere indsigt i glassets mysterier og optimere dets funktionelle egenskaber.

