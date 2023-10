Undervandsvulkanen rummer et stort vandreservoir under New Zealands kyst

Forskere har gjort en fascinerende opdagelse ud for New Zealands kyst. Ved hjælp af 3D seismisk billeddannelse fandt de et betydeligt vandreservoir nedsænket to miles under havbunden. Denne undervandsvulkan, som nu er begravet dybt inde i jordskorpen, menes at dæmpe en større jordskælvsforkastning.

Forkastningen ud for New Zealands kyst er kendt for at producere langsomme glidehændelser, som er jordskælv i slowmotion, der hjælper med at frigive tektonisk tryk over en længere periode. Forskere har været nysgerrige efter, hvorfor disse langsomme glidehændelser forekommer hyppigere ved visse fejl sammenlignet med andre.

Opdagelsen af ​​dette omfattende vandreservoir giver bevis for, at nedgravet vand kan være forbundet med disse langsomme jordskælv. Interessant nok har der ikke været tidligere geologiske beviser, der tyder på eksistensen af ​​et så stort vandreservoir ved denne specifikke forkastning.

Andrew Gase, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen fra University of Texas Institute for Geophysics, forklarer, at de endnu ikke kan bestemme den nøjagtige effekt af vandet på fejlen. Mængden af ​​fundet vand er dog væsentligt højere end forventet. Gas understreger behovet for yderligere boring for at bestemme vandets indvirkning på fejlens tryk.

Undervandsvulkanen og de omkringliggende sedimenter er rester af en række vulkanudbrud, der fandt sted for 125 millioner år siden. De seismiske scanninger afslørede, at vandindholdet i den vulkanske sten er næsten halvdelen af ​​dens volumen, hvilket er usædvanligt for sten i denne alder.

Gas spekulerer i, at erosionen forårsaget af de gamle udbrud skabte en porøs klippestruktur, der fungerede som et vandreservoir. Med tiden forvandlede klippen sig til ler og fangede derved endnu mere vand. Dette fund er vigtigt, da forskere mener, at underjordisk vandtryk spiller en afgørende rolle i forekomsten af ​​jordskælv med langsom udskridning.

Forskerne foreslår, at andre jordskælvsforkastninger rundt om i verden kan have lignende vandreservoirer til stede. Denne opdagelse kan føre til en dybere forståelse af store jordskælv og vands rolle i at frigive tektonisk stress.

