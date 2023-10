Havdyrenes forsvinden på Sydpolen: Et klima- og havniveau-mysterium

En nylig undersøgelse har afsløret den mystiske forsvinden af ​​havdyr, der fandt sted for mellem 390 og 385 millioner år siden på Sydpolen. Den udførte forskning kaster ny indsigt i den dybe indvirkning af klima- og havniveauændringer på marine økosystemer.

Under den tidlige-mellemdevonske periode lå superkontinentet Gondwana, som omfattede dele af det nuværende Afrika, Sydamerika og Antarktis, nær Sydpolen. I modsætning til det iskolde landskab, vi nu forbinder med Antarktis, oplevede denne gamle landmasse varmere klimaer og højere havniveauer, hvilket førte til omfattende oversvømmelser.

Forskere har længe været forundret over fremkomsten og den efterfølgende forsvinden af ​​Malvinoxhosan-biotaen, en gruppe af havdyr, der trivedes i køligere farvande. Denne gruppe bestod af forskellige typer skaldyr, hvoraf mange nu er uddøde. Efter to århundreder med mystik forklarer studiets hovedforfatter, Dr. Cameron Penn-Clarke, at disse dyrs oprindelse og forsvinden endelig er blevet afsløret.

For at undersøge dette fænomen indsamlede og analyserede forskerne en stor mængde fossile data. Ved at bruge avancerede analytiske metoder undersøgte de omhyggeligt lag af gammel sten, der hver indeholdt sine egne unikke fossile optegnelser. Analysen afslørede 7 til 8 forskellige lag, hvilket viste et progressivt fald i havdyrsdiversiteten.

Ved at sammenligne disse lag med gamle miljødata og globale temperaturregistreringer gjorde forskerne en alarmerende opdagelse. De fandt en stærk sammenhæng mellem faldet i marine artsdiversitet og fluktuerende havniveauer og klimaændringer. Det var under en global afkølingsfase, at Malvinoxhosan-biotaen blomstrede. De køligere forhold tillod disse dyr at specialisere sig og drage fordel af cirkumpolære termiske barrierer nær polerne. Men da temperaturerne begyndte at stige, forsvandt Malvinoxhosan-dyrene, hvilket gjorde plads til arter, der var bedre egnet til varmere farvande.

Ændringerne i havniveauet i denne periode nedbrød sandsynligvis naturlige havbarrierer, hvilket gjorde det muligt for varmt ækvatorialvand at infiltrere Sydpolen. Følgelig dominerede disse varmtvandsarter, hvilket signalerede Malvinoxhosan-havdyrenes død. Nedbrydningen af ​​de polære økosystemer forårsaget af Malvinoxhosan-biotaens forsvinden var katastrofal og irreversibel.

Dr. Penn-Clarke beskriver dette som et "390 millioner år gammelt mordmysterium." Undersøgelsens resultater indikerer, at de kombinerede virkninger af ændringer i havniveau og temperatur var de primære faktorer, der udløste denne udryddelseshændelse. Mens denne særlige begivenhed falder sammen med kendte udryddelser i den tidlige-mellemdevonske periode, mangler forskerne nøjagtige alderskonklusioner.

Det er afgørende at forstå polarmiljøers og økosystemers følsomhed over for ændringer i havniveau og temperatur, især i lyset af den nuværende biodiversitetskrise. Undersøgelsen understreger den permanente karakter af ændringer, der forekommer i polære områder. Disse resultater understreger, hvor presserende det er at beskytte og bevare disse sårbare økosystemer.

kilder:

– Studielederforfatter, Dr. Cameron Penn-Clarke fra University of the Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.