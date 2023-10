Direkte billeddannelse af glycaner, der binder til biomolekyler på enkeltmolekyleniveau

Et hold af organiske kemikere fra Max-Planck Institute for Solid-State Research har i samarbejde med forskere fra Tübingen Universitet og Københavns Universitet udviklet en mikroskopimetode til at fange billeder af glykaner bundet til biomolekyler. Glykaner, som er kulhydrater involveret i forskellige biologiske processer, findes typisk på celleoverflader. Denne forskning, offentliggjort i Science, præsenterer et gennembrud inden for billeddannelsesteknikker på enkeltmolekyleniveau.

Glykaner spiller en afgørende rolle i proteinfoldning og er blevet undersøgt indgående på grund af deres betydning i biologiske processer. I denne undersøgelse brugte forskerne en elektrosprayteknik til at skubbe glycaner bundet til lipid- og proteinmolekyler (kendt som glycosaminoglycaner og glycokonjugater) på sølv- og kobberoverflader. Dette muliggjorde direkte billeddannelse af molekylerne ved hjælp af scanning tunneling mikroskopi.

Ved at anvende denne teknik var forskerholdet i stand til at identificere specifikke monosaccharider i glycankæder og få indsigt i orienteringen og vedhæftningspositionerne af glycaner på proteinrygraden. Forskerne demonstrerede også anvendelsen af ​​denne billeddannelsesmetode ved at fange billeder af oxygenbundne glycaner bundet til mucinproteiner, som potentielt kunne hjælpe med påvisningen af ​​tidlige cancerbiomarkører.

Denne nye billeddannelsesteknik har et stort potentiale i forskellige forskningsindsatser, herunder identifikation af ukendte glycolipider og glycoproteiner. Evnen til at visualisere sekvenserne og placeringen af ​​glycaner på enkeltmolekyleniveau giver værdifuld indsigt i disse kulhydraters strukturelle egenskaber og funktionelle roller i biologiske processer.

kilde: Kelvin Anggara et al., Direkte observation af glycaner bundet til proteiner og lipider på enkeltmolekyleniveau, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856