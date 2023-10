Dinuclear Ruthenium Complex muliggør højselektiv fotokatalytisk CO2-reduktion

Forskere ved University of Tsukuba har gjort betydelige fremskridt inden for vedvarende energi ved at udvikle et dinukleært ruthenium (Ru) kompleks, der fungerer som en effektiv fotokatalysator til at omdanne CO2 til kulilte (CO). Dette gennembrud har et stort løfte om at tackle udtømningen af ​​fossile brændstoffer og bekæmpe global opvarmning.

I lighed med processen med fotosyntese i planter, er omdannelse og lagring af solenergi til kemisk energi afgørende for at løse miljømæssige udfordringer. Holdet udnyttede de kraftfulde fotokatalytiske egenskaber af Ru dinuclear-komplekset til at opnå en yderst effektiv CO2-reduktionsreaktion, hvilket resulterede i en selektivitet på over 99% for CO.

For at udføre eksperimentet blev en blanding af dimethylacetamid og vand, indeholdende Ru-dinuclear-komplekset som fotokatalysator og et offerreduktionsmiddel, udsat for lys med en central bølgelængde på 450 nm i en CO2-atmosfære. Efter 10 timer var alt reduktionsmidlet forbrugt, og CO2'en blev med succes omdannet til CO.

Forskerne fastslog, at det maksimale kvanteudbytte af reaktionen ved 450 nm var 19.7%. Bemærkelsesværdigt nok forløb den fotokatalytiske CO2-reduktion med bemærkelsesværdig effektivitet, selv når den indledende CO2-koncentration i gasfasen blev reduceret til 1.5%. Dette indikerer, at næsten al den indførte CO2 kunne omdannes til CO.

Den forbedrede stabilitet af det nyudviklede Ru dinukleære kompleks tilskrives den stærke chelaterende virkning af den anvendte ligand. Kompleksets to Ru-kompleksdele engagerer sig i fotosensibilisering, hvilket yderligere forbedrer dets stabilitet under reaktionsbetingelser.

Forskerne sigter mod yderligere at øge den katalytiske aktivitet af Ru-komplekset for at skabe et reaktionssystem, der effektivt kan drive CO2-reduktionsprocessen, selv ved lavere CO2-koncentrationer svarende til jordens atmosfære.

Denne forskning åbner op for nye muligheder for at udnytte solenergi til at omdanne CO2 til værdiskabende kemikalier og giver en lovende tilgang til at bekæmpe de negative virkninger af kulstofemissioner.

Kilde: Journal of the American Chemical Society