The Devil Comet: En massiv himmelsk gæst nærmer sig Jorden

På den store nattehimlen kan det være en givende oplevelse for skywatchere at fange den betagende skønhed af meteorregn og sjældne kometer. Mens meteorregn kan forekomme hyppigt, er forekomsten af ​​kometer en sand sjældenhed. Men hvis du har en forkærlighed for himmelske vidundere, så marker dine kalendere for år 2024, da en enorm komet ved navn 12P/Pons-Brooks er klar til at nærme sig Jorden, som vil efterlade dig forbløffet. Kaldet Djævelkometen på grund af sin unikke hornlignende form, denne kolossale komet er betydeligt større end Mount Everest.

Ifølge en rapport fra Live Science vil kometen 21P/Pons-Brooks den 2024. april 12 komme bemærkelsesværdigt tæt på Jorden. Med en størrelse på cirka 30 kilometer er denne himmelske besøgende sammensat af kryomagma - en blanding af is, støv og gas. Kometen brød for nylig ud den 5. og 7. oktober og afslørede sit karakteristiske par horn. Dette udbrud markerer det andet udbrud siden den 20. juli efter en hvileperiode på 69 år. I øjeblikket på vej til det indre solsystem er Djævelkometen på vej mod sin nærmeste tilgang til solen.

Under sin tætte tilgang vil Djævelkometen være synlig for det blotte øje, selvom brug af et teleskop vil forbedre udsynet. Det er vigtigt at bemærke, at på trods af dets ildevarslende navn forsikrer eksperter os om, at kometen ikke udgør nogen trussel mod Jorden. Efter sit møde med vores planet vil kometen fortsætte sin rejse mod solsystemets ydre kanter, forbliver skjult fra vores syn indtil år 2095.

Opdagelsen af ​​12P/Pons-Brooks eller Devil Comet kan krediteres astronomen Jean-Louis Pons, som først opdagede den den 12. juli 1812. Denne komet er kendt for sine aktive isvulkaner og er blandt de 20 kometer, der er identificeret til at udstille. igangværende vulkansk aktivitet. Nogle eksperter sammenligner endda dens form med det ikoniske rumfartøj Millennium Falcon fra Star Wars-filmserien.

kilder:

– Live Science