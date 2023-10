Den massive "hornede" komet, der skynder sig mod Jorden

Forskere har gjort en forbløffende opdagelse, der kan føje til det apokalyptiske år, som 2020 har været. En kolossal komet, tre gange så stor som Mount Everest, er eksploderet og er nu på vej mod Jorden. Kometen, kendt som 12P/Pons-Brooks, er en kryovulkanisk komet, også kaldet en kold vulkan. Den måler svimlende 18.6 miles i diameter, svarende til størrelsen af ​​en lille by.

Den eksplosive begivenhed fandt sted den 5. oktober og markerede det andet udbrud af denne interstellare isterning inden for de sidste fire måneder. British Astronomical Association opdagede eksplosionen, da de observerede, at kometen virkede meget lysere på grund af lyset, der reflekteres af dens koma, som er den gassky, der omgiver dens kerne.

Eksplosionen resulterede i dannelsen af ​​"horn" på kometen, der lignede formen af ​​et hornet væsen eller endda Millennium Falcon-rumskibet fra "Star Wars". Årsagen til disse horn er endnu ikke fastlagt, men eksperter spekulerer i, at det kan have noget at gøre med den ejendommelige form af kometens kerne.

På trods af dens alarmerende bane og ildevarslende udseende er der ingen umiddelbar trussel fra 12P/Pons-Brooks. Det forventes at nå sit nærmeste punkt på Jorden i april 2024 og blive synligt med det blotte øje. Derefter vil den blive slynget tilbage i solsystemet og vil først vende tilbage i 2095.

Denne komet er ikke den eneste med eksplosive tendenser. 12P er en af ​​de 20 kendte kometer med aktive isvulkaner. Et andet berømt eksempel er 29P/Schwassmann-Wachmann, som for nylig havde sit største udbrud i 12 år og frigav omkring 1 million tons kryomagma i rummet.

Selvom udsigten til en massiv komet, der styrter mod Jorden, kan lyde alarmerende, forsikrer videnskabsmænd os om, at der ikke er behov for at gå i panik endnu. Denne himmelske begivenhed giver en fascinerende mulighed for at observere og studere kometer, mens de rejser gennem vores solsystem.

