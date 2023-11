Comet 12P/Pons-Brooks spændende historie og overraskende opførsel

By

Året 1812 markerede den første observation af kometen 12P/Pons-Brooks, da den franske astronom Jean Louis Pons opdagede den som en uformelig genstand uden hale. I de følgende uger opnåede den lysstyrke og synlighed og nåede en styrke på 4.0 med en tre-graders hale i september. Adskillige astronomer forsøgte at beregne dens kredsløb og bestemte, at det var en periodisk komet med en periode på cirka 65 til 75 år.

Spol frem til 1883, hvor den amerikanske kometobservatør William R. Brooks genopdagede kometen under sin søgen efter kometer. Til at begynde med svag, gennemgik den uventede udbrud i lysstyrke, transformerede fra størrelsesorden 11.0 til 8.0 og blev synlig for det blotte øje. Detaljerede skitser afslørede en kerne med hesteskoformede jetfly udgående fra den. Kometen nærmede sig nærmest solen i januar 1884 og falmede gradvist og forsvandt i juni samme år.

I årene efter pegede orbitalberegninger på en potentiel tilbagevenden i 1954. Kometen blev genopdaget i 1953 med bemærkelsesværdige udbrud i lysstyrke, der gjorde den 100 gange lysere natten over. Den nåede sit nærmeste punkt til solen, kendt som perihelion, den 22. maj 1954. Efter perihelion blev den mere synlig fra den sydlige halvkugle.

Kometen 12P/Pons-Brooks følger en elliptisk bane, hvor perihelium er cirka tre fjerdedele af afstanden fra Jorden til solen. Denne bane ligner den for Halleys komet. Derudover deler kometerne 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf og 20D/Westphal, selvom de er nedlagte, lignende baner, hvilket giver dem titlen som Neptuns familie af kometer.

I de seneste år har Comet 12P/Pons-Brooks fået opmærksomhed for sine uventede lysere. Gendannet i 2020, var det oprindeligt ekstremt svagt i størrelsesordenen 23.0, men er siden blevet lysnet til omkring størrelsesordenen 10.0. Pludselige opblussen i lysstyrken, der minder om dens opførsel i 1883, er blevet observeret, hvilket får dens koma til at udvide sig og ligne formen af ​​en hestesko eller djævlehorn.

Den nøjagtige årsag til disse udbrud er stadig ukendt, men forskere spekulerer i, at gasopbygning i kometens kerne fører til sprækker, frigiver støv og is i rummet og forårsager en midlertidig stigning i lysstyrken. Mens kometen fortsætter sin rejse, forventer astronomer ivrigt dens fremtidige bevægelser og adfærd.

FAQ

1. Hvad er perioden for Comet 12P/Pons-Brooks?

Comet 12P/Pons-Brooks har en periode på cirka 65 til 75 år.

2. Hvordan afslørede tidligere observationer af kometen i 1883 og 1953-54 uventede lysstyrkeudbrud?

Under disse observationer oplevede kometen pludselige stigninger i lysstyrke, muligvis på grund af gasopbygning i dens kerne, hvilket resulterede i frigivelse af støv og is i rummet.

3. Hvordan er kredsløbet for Comet 12P/Pons-Brooks sammenlignet med Halley's Comet?

Comet 12P/Pons-Brooks kredsløb svarer i form og størrelse til Halleys komet, selvom Halley bevæger sig i en retrograd retning modsat planeterne.

4. Hvad er de andre kometer i Neptuns kometfamilie?

Udover Comet 12P/Pons-Brooks er kometerne 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf og 20D/Westphal også en del af Neptuns kometfamilie.

5. Hvorfor er 12P/Pons-Brooks-kometen kendt som "The Devil's Comet"?

12P/Pons-Brooks-kometen fik tilnavnet "The Devil's Comet" på grund af dens ejendommelige optræden under udbrudsbegivenheder, som ligner formen på djævelens horn.