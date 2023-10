Kan AI hjælpe med at tackle klimaændringer?

Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at spille en væsentlig rolle i at tackle de udfordringer, klimaforandringerne udgør, ifølge Sims Witherspoon, lederen af ​​klimaindsatsen hos DeepMind, Googles AI-laboratorium. I et interview forud for hendes foredrag på WIRED Impact diskuterede Witherspoon tre måder, hvorpå AI kan bidrage til dette globale problem.

Den første måde er gennem AI's evne til at forbedre forudsigelse og overvågning af klimaændringer. DeepMinds arbejde med nedbør nucasting, for eksempel, har vist sig at være mere nøjagtigt end andre metoder af Met Office prognosere. Med mere præcise modeller kan kunstig intelligens hjælpe os med at udvikle en bedre forståelse af klimaændringer og deres implikationer.

Den anden måde er optimering af eksisterende systemer og infrastruktur. Det er ikke muligt at erstatte alle nuværende systemer med grøn teknologi fra den ene dag til den anden. Derfor kan AI bruges til at optimere disse eksisterende systemer, hvilket gør dem mere effektive og bæredygtige.

Den tredje måde, hvorpå AI kan bidrage, er ved at facilitere udviklingen af ​​nye grønne teknologier. Ved at udnytte AI-kapaciteter kan videnskabsmænd og forskere fremskynde opdagelsen og implementeringen af ​​innovative løsninger til at bekæmpe klimaændringer.

Alt i alt har kunstig intelligens potentialet til at være et stærkt værktøj til at håndtere klimaændringer. Det kan øge vores forståelse af problemet, optimere eksisterende infrastruktur og drive udviklingen af ​​nye bæredygtige løsninger. Mens teknologien fortsætter med at udvikle sig, er det afgørende at udforske og udnytte AI's potentiale til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Definitioner:

– Kunstig intelligens (AI): Simulering af menneskelige intelligensprocesser ved hjælp af maskiner, især computersystemer.

– Klimaændringer: Den langsigtede ændring af temperatur og typiske vejrmønstre på et sted.

– Optimering: Handlingen med at gøre den bedste eller mest effektive brug af en situation eller ressource.

– Grøn teknologi: Teknologi, der er miljøvenlig og bæredygtig.

