Det dybeste bevis på koralrevsblegning opdaget i Det Indiske Ocean

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse i Det Indiske Ocean og afsløret de dybeste beviser for koralrevsblegning, der nogensinde er registreret. Disse beviser, der er fundet på dybder på over 90 meter, er betydelige, da de afslører alvoren af ​​skaden på koralrevene, som er afgørende for sundheden i havets økosystem.

Udgivet i Nature Communications fandt en undersøgelse udført af forskere fra University of Plymouth, at områder med koralrev, der ligger mere end 90 meter under overfladen af ​​Det Indiske Ocean, har oplevet omfattende blegning, med op til 80 procent af revene påvirket i visse regioner . Denne skade kan tilskrives en stigning på 30 procent i havtemperaturerne i Det Indiske Ocean.

De overraskende resultater modsiger den tidligere tro på, at dybere koraller var mere modstandsdygtige over for havopvarmning. Dr. Phil Hosegood, den ledende forsker i undersøgelsen, udtrykte sin forbløffelse og sagde: "Rev på lignende dybder over hele verden er sandsynligvis i fare for lignende klimaændringer."

Forskerne brugte undervandsrobotter og satellitgenererede oceanografiske data under deres undersøgelse af det centrale Indiske Ocean. Under et forskningstogt i november 2019 observerede de de første tegn på koralblegning i dybere rev ved hjælp af fjernbetjente undervandsfartøjer udstyret med kameraer. Denne blegning var forårsaget af en uddybning af termoklinen, et lag, hvor temperaturen ændrer sig hurtigt med dybden, hvilket er forbundet med regionale klimamønstre svarende til El Nino, yderligere intensiveret af klimakrisen.

Mens nogle dele af det berørte rev har vist tegn på bedring mellem 2020 og 2022, understreger forskere, at det haster med øget overvågningsindsats i det dybe hav. Mesofotiske koraller, som forventedes at kompensere for skaden på lavvandede koraller, viser sig også at være sårbare.

I løbet af de sidste par årtier har det tropiske Indiske Ocean oplevet en betydelig stigning i havopvarmningen med en gennemsnitlig stigning i havoverfladetemperaturen (SST) på omkring 1 grad Celsius fra 1951 til 2015, ifølge data fra den indiske regering. Denne opvarmning sker med en hastighed på 0.15 grader Celsius pr. årti.

Denne opdagelse understreger behovet for øjeblikkelig handling for at imødegå klimaændringer og beskytte koralrev på verdensplan. Overvågningsindsatsen bør øges for at forstå omfanget af skader og udvikle effektive bevaringsstrategier for disse sårbare økosystemer.

