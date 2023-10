Dybeste kendte beviser for blegning af koralrev opdaget i Det Indiske Ocean

En ny undersøgelse udført af forskere fra University of Plymouth har afsløret de dybeste kendte beviser for koralblegning på et koralrev, der er næsten 300 fod under overfladen i Det Indiske Ocean. Koralblegning opstår, når stressfaktorer såsom ændringer i temperatur, næringsstoffer eller lys får koraller til at uddrive zooxanthellae-algerne, der lever i deres væv, hvilket resulterer i, at de bliver hvide. Den mest almindelige årsag til koralblegning er opvarmning af havtemperaturer på grund af klimaændringer.

Mesofotiske koraløkosystemer, som bor i dybere og køligere farvande, blev tidligere anset for at tilbyde et tilflugtssted for lavtvandsrev. Undersøgelsen fandt imidlertid begrænset forbindelse mellem disse økosystemer og lavvandede koraller, hvilket understreger behovet for at forstå deres modtagelighed for opvarmning af havene. Blegningsbegivenheden i det centrale Indiske Ocean blev tilskrevet dipolen i Det Indiske Ocean, som forårsagede en stigning på 30 % i havtemperaturerne og beskadigede 80 % af koralrevene på dybder, der menes at være modstandsdygtige over for opvarmning.

Dr. Philip Hosegood, medforfatter af undersøgelsen, udtrykte overraskelse over resultaterne, og udtalte, at dybere koraller blev anset for at være modstandsdygtige over for havopvarmning på grund af det køligere vand, de bebor. Imidlertid viser denne undersøgelse, at dybere rev også er i fare for klimaændringer.

Undersøgelsen, med titlen "Mesofotisk koralblegning forbundet med ændringer i termoklindybden," blev offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications. Forskere fra University of Plymouth har udført undersøgelser i det centrale Indiske Ocean i over et årti. Under deres forskningstogter bruger de en kombination af satellitgenererede data, in situ overvågning og undervandsrobotter til at indsamle information om regionens oceanografi og biodiversitet.

Forskerne opdagede beviser for koralskader under et forskningskrydstogt i november 2019. Fjernbetjente undervandsfartøjer med overvågningskameraer tog billeder af blegede koraller, mens lavvandsrev ikke viste tegn på blegning. Yderligere analyse af data indsamlet under krydstogtet, såvel som satellitoplysninger om havtemperaturer, afslørede, at blegningen var forårsaget af en uddybning af termoklinen, hvilket skyldes, at klimaændringer forstærker naturlige cyklusser af variabilitet.

Undersøgelsen fremhæver mesofotiske koraløkosystemers sårbarhed over for termisk stress og understreger vigtigheden af ​​at overvåge havbundens dybe hav. Genopretningen af ​​store dele af revet siden blegningshændelsen viser, at mesofotiske koraller har potentialet til at komme sig, men giver også anledning til bekymring om virkningen af ​​fremtidige blegningsbegivenheder på koraldødelighed og tab af biodiversitet.

Forskerne konkluderede, at det er afgørende at udvide vores forståelse af virkningerne af klimaændringer på dybvandskoraller, da disse økosystemer i vid udstrækning forbliver undersøgt. Den kombinerede indflydelse fra El Niño og Dipolen i Det Indiske Ocean forværrer de påvirkninger, der mærkes i regionen, hvilket understreger behovet for yderligere forskning og bevaringsindsats for at beskytte disse kritiske levesteder.

kilder:

– University of Plymouth: (ingen URL angivet)

– EcoWatch: (ingen URL angivet)