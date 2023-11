Ny indsigt i udviklingen af ​​sødkirsebæravl

Avl af sødkirsebær har gjort betydelige fremskridt i de seneste år ved at bruge molekylære markører og genomsekventering til at forbedre nøgleegenskaber gennem markørassisteret selektion (MAS). Traditionelle avlsmetoder har dog mødt udfordringer på grund af lav effektivitet og høje omkostninger. For at overvinde disse forhindringer har forskere vendt sig til højopløselige genom-wide association studies (GWAS) for at fremskynde forædlingen af ​​nye og forbedrede søde kirsebærsorter.

I en nylig publikation med titlen "Højopløsnings-genomdækkende associationsundersøgelse af en stor tjekkisk samling af søde kirsebær (Prunus avium L.) om frugtmodenhed og kvalitetsegenskaber," brugte forskere parret ende-sekventering på Illumina NovaSeq 6000-platformen. Denne tilgang resulterede i en massiv 4.15-Tb-sekvens, der giver omfattende genomdækning og muliggør identifikation af over 1.7 millioner enkeltnukleotidpolymorfier af høj kvalitet (SNP'er) på tværs af kirsebæraccessioner.

En dybdegående analyse ved hjælp af principal komponentanalyse (PCA) og Bayesiansk informationskriterium (BIC) afslørede en homogen population uden særskilte genetiske undergrupper. Imidlertid blev der observeret betydelig variabilitet i forskellige træk, især inden for samlingen af ​​genetiske ressourcer (CGR) tilslutninger. Forskelle i farveegenskaber var bemærkelsesværdige mellem populationer, hvor CGR-tilslutningerne viste et bredere farvespektrum, mens størrelsesegenskaber såsom frugtvægt var større i avlsmateriale-tilslutningerne (BM).

GWAS ved hjælp af FarmCPU-modellen identificerede 59 SNP'er forbundet med elleve egenskaber, herunder høsttidspunkt, frugtfarve og kødfarve. En afgørende opdagelse var identifikation af en deletion i MYB10-regionen, som spiller en rolle i frugtfarvebestemmelse. Derudover blev der fundet sammenhænge mellem SNP-markører og frugtfasthed, størrelse og vægt, hvilket gav indsigt i det genetiske grundlag for disse vigtige egenskaber.

Desuden blev haplotypeblokke indeholdende signifikante SNP'er identificeret, hvilket hjalp med kortlægningen af ​​kandidatgener forbundet med specifikke træk. Ud af de 141 identificerede kandidatgener havde 104 kendte funktioner, hvilket kastede lys over deres potentielle roller i at bestemme kirsebærfænotyper.

Disse fund bidrager til et detaljeret genetisk kort over søde kirsebær og lægger et solidt grundlag for fremtidige avlsindsatser. Ved at forstå de genetiske determinanter af vigtige fænotypiske egenskaber kan forskere fremskynde udviklingen af ​​nye søde kirsebærsorter med forbedrede egenskaber.

Ofte Stillede Spørgsmål

Q: Hvad er markør-assisteret selektion (MAS) i sødkirsebæravl?

A: Markør-assisteret selektion (MAS) er en forædlingsteknik, der involverer brug af molekylære markører til at identificere specifikke egenskaber af interesse i søde kirsebærplanter. Ved at udvælge individer med ønskede markører, kan opdrættere øge chancerne for at producere afkom med de ønskede egenskaber.

Spørgsmål: Hvordan hjælper højopløsnings-genom-wide association study (GWAS) til avl af søde kirsebær?

Sv: Højopløsnings-genom-wide association study (GWAS) giver forskere mulighed for at identificere associationer mellem specifikke genetiske markører, kendt som single nucleotid polymorphisms (SNP'er), og nøgletræk i søde kirsebær. Ved at udpege disse foreninger kan opdrættere selektivt avle individer med ønskede egenskaber, hvilket fører til udvikling af forbedrede sorter.

Q: Hvad er haplotypeblokke i sødkirsebæravl?

A: Haplotype-blokke er dele af genomet, hvor en gruppe af SNP'er nedarves sammen i en population. I sødkirsebæravl kan haplotypeblokke hjælpe med at identificere områder af genomet, der indeholder kandidatgener forbundet med specifikke egenskaber. Ved at studere disse blokke kan opdrættere få indsigt i det genetiske grundlag for ønskværdige egenskaber og facilitere en målrettet avlsindsats.

Q: Hvordan kan resultaterne af denne undersøgelse gavne sødkirsebæravlen?

A: Resultaterne af denne undersøgelse giver værdifuld indsigt i de genetiske determinanter af nøgleegenskaber i søde kirsebær. Ved at forstå det genetiske grundlag for egenskaber som frugtmodenhed, kvalitet, farve, fasthed og størrelse, kan opdrættere træffe mere informerede beslutninger, når de udvælger forældre til krydsning. Denne viden kan i sidste ende fremskynde udviklingen af ​​nye, forbedrede søde kirsebærsorter med forbedrede egenskaber, der opfylder markedets krav og forbrugernes præferencer.