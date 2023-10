Den indviklede dans mellem nerve- og immunsystemer: Indsigt fra neuro-immunaksen

På trods af at de er forskellige enheder, har nerve- og immunsystemet et indviklet indbyrdes afhængigt forhold. Denne indviklede dans mellem de to systemer, kendt som neuro-immunaksen, spiller en afgørende rolle i at orkestrere forskellige fysiologiske processer i hjernen, huden og mave-tarmkanalen. Kommunikationen mellem celler i disse systemer har fascineret videnskabsmænd som Isaac Chiu, en immunbiolog ved Harvard Medical School.

Chius forskning har fokuseret på at afdække de komplekse interaktioner mellem T-celler, mikroglia og bakterier i forbindelse med neurodegeneration, bakterielle hudinfektioner og mikrobielle infektioner som meningitis, miltbrand og colitis. Hans resultater har kastet lys over nye mekanismer for smerte og betændelse, og afsløret rollen af ​​neuroner, immunceller og mikrober i disse processer.

Smerter, en grundlæggende evne hos kroppen til at mærke fare, er tæt forbundet med immunsystemet. Nociceptor-neuroner, som er ansvarlige for at mediere smerte, interagerer med immunceller gennem tovejs krydstale. Immunceller producerer stoffer, der direkte kan påvirke nerverne, hvilket gør dem mere følsomme over for smerte. Til gengæld lagrer nociceptorer neuropeptider, som immunceller kan fornemme, hvilket påvirker deres adfærd.

Chius forskerhold har fokuseret på neuropeptider som calcitoningen-relateret peptid (CGRP) og deres interaktion med immunceller, især makrofager, neutrofiler, monocytter, T-celler og B-celler. Holdet opdagede, at interaktioner mellem disse neuropeptider og immuncellereceptorer kan påvirke cytokinproduktion, makrofagpolarisering, neutrofilrekruttering og T-celleresponser. Disse neuropeptider spiller stærke regulerende roller i immunitet.

I forbindelse med mikrobielle infektioner afslørede Chius team fascinerende indsigt i, hvordan smertefibre kan kapres af bakterier. For eksempel ved meningitis forårsaget af Streptococcus pneumoniae og Streptococcus agalactiae, aktiverer disse patogener nociceptorneuroner gennem et poredannende toksin kaldet pneumolysin. Denne aktivering resulterer i produktionen af ​​CGRP, som igen undertrykker produktionen af ​​beskyttende cytokiner af makrofager, hvilket tillader bakterierne at overleve og invadere hjernen lettere.

Gennem deres forskning har Chiu og hans team været i stand til at manipulere den neuro-immune akse i dyremodeller for at forbedre immunsystemets evne til at bekæmpe bakterielle infektioner som meningitis. Ved at målrette specifikke molekylære interaktioner og bruge in vivo og in vitro tilgange har de fået indsigt i det komplekse samspil mellem neuroner, immunceller og mikrober.

Denne forskning har betydelige implikationer for terapeutiske strategier. Ved at målrette smerteveje, såsom blokering af CGRP, kan det være muligt at forbedre immunresponsen mod infektioner. Forståelsen af ​​den neuro-immune akse åbner et helt nyt område af muligheder for behandling af forskellige sygdomme og infektioner.

