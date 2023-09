Et solo-stealth-sted og en afslappende floddukkert: Dag 145 på Appalachian Trail

På dag 145 af Appalachian Trail fik vandreren en afslappende nats søvn og vågnede kl. 9:35 og følte sig frisk. Efter at have nydt en afslappet morgen på deres solo stealth site, startede de deres vandretur med en monster energidrik til morgenmad. Med en lettere pakke og et koffeinholdigt boost var de ved godt mod, da de gik på sporet.

Vandreren havde endnu en 4k bakke at erobre inden en lang nedadgående strækning om morgenen. De gjorde fremskridt mod deres mål om at erobre alle 48 New Hampshire-toppe over 4,000 fod. På dette tidspunkt havde de allerede gennemført 19 af disse toppe.

Under deres vandretur nød vandreren at lytte til en lydbog og så frem til snart at blive færdig med den. De planlagde at starte "The Maine Woods" af Thoreau, mens de gik gennem skovene i Maine. Et tilfældigt møde med andre vandrere langs Androscoggin-floden førte til en forfriskende dukkert i vandet. De brugte noget tid på at chatte med deres andre vandrere og så endda en trailer på YouTube til en film kaldet "Kung Fury".

Efter at være kommet tilbage på sporet omkring kl. 3, stødte vandreren på nogle kendte ansigter, som de ikke havde set siden NOC. De reflekterede over de mere end 1,500 miles af stien, de havde tilbagelagt siden deres sidste møde. Trods en omvej på grund af floddykket fandt vandreren en passende smygteltplads på en bjergtop. De nød en enkel middag ved bålet, bestående af Vermont skarp cheddar, salami og oksekødstænger, chia mio og slik. For at runde deres ernæring tog de også multivitamingummier.

Da vandreren satte sig til rette for natten, så de frem til en tidlig start den følgende dag. Deres mål var at nå Speck Pond og ly i nærheden, hvilket markerer deres indtræden i stiens endelige tilstand: Maine. Det ville være en 21-mile rejse, der ville bringe dem tættere på opfyldelsen af ​​deres gennem-vandre-eventyr.

