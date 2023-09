Mysteriet om arternes overflod afsløret: Ny indsigt fra biodiversitetsobservationer

En nylig undersøgelse udført af et internationalt team af forskere har kastet lys over mønstrene for artsoverflod over hele kloden. I over et århundrede har forskere forsøgt at forstå, hvorfor nogle arter er almindelige, mens andre er sjældne. Denne undersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet Nature Ecology and Evolution, brugte data fra Global Biodiversity Information Facility (GBIF) og analyserede over 1 milliard artsobservationer fra 1900 til 2019.

Forskerne fandt ud af, at mønstrene for artsoverflod varierede mellem forskellige artsgrupper. For velovervågede grupper som fugle opstod et konsistent mønster, hvor de fleste arter viste sig at være sjældne, men ikke ekstremt, og kun nogle få arter var meget almindelige. Dette mønster, kendt som den globale artsoverflodsfordeling (gSAD), blev først foreslået af FW Preston i 1948.

For andre artsgrupper, såsom insekter, forblev sløret for artsoverflod dog delvist uløftet på grund af utilstrækkelige data. Undersøgelsen fremhævede vigtigheden af ​​biodiversitetsovervågning for at opdage arternes overflod og forstå, hvordan de ændrer sig over tid.

Brugen af ​​GBIF-databasen, som samler data fra både professionelle og borgerforskere verden over, viste sig at være en værdifuld ressource for denne forskning. Det gjorde det muligt for forskerne at sammenligne artsobservationer fra 1900 til i dag og observere de skiftende mønstre for artsoverflod, efterhånden som flere data blev tilgængelige.

Mens undersøgelsen har givet værdifuld indsigt i mønstrene for artsoverflod, understregede den også, at flere data er nødvendige for fuldt ud at forstå gSAD for alle artsgrupper. For eksempel, mens næsten alle fuglearter er blevet identificeret, kræver andre grupper såsom insekter og blæksprutter stadig yderligere observationer.

Samlet set fremhæver denne undersøgelse vigtigheden af ​​biodiversitetsforskning og -overvågning, såvel som rollen af ​​datadelingsplatforme som GBIF i at fremme vores forståelse af artsoverflodsmønstre på global skala.

kilder:

– Nature Ecology and Evolution tidsskrift