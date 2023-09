Et team af videnskabsmænd gør gennembrud i forståelsen af ​​mørkt stof med mørk foton

Forskere fra University of Adelaide har sammen med et internationalt hold af forskere gjort betydelige fremskridt med at optrevle mysterierne bag mørkt stof, som tegner sig for hele 84 % af universets stofindhold. Deres fokus har været på en teoretisk partikel kaldet den "mørke foton", som kan hjælpe med at bygge bro mellem mørkt stof og regulært stof.

Mørkt stof, det undvigende stof, der forbliver stort set ukendt, er blevet fast etableret gennem gravitationsinteraktioner. Imidlertid fortsætter dens nøjagtige natur med at undvige fysikere verden over. Den mørke foton-hypotese, som antager eksistensen af ​​en massiv partikel, der fungerer som en portal mellem den mørke sektor og regulært stof, har vundet indpas i forståelsen af ​​denne gåde.

Professor Anthony Thomas, ældste professor i fysik ved University of Adelaide, forklarer: "Vores arbejde viser, at den mørke fotonhypotese foretrækkes frem for standardmodelhypotesen med en signifikans på 6.5 sigma, hvilket udgør bevis for en partikelopdagelse." Denne opdagelse bringer os et skridt tættere på at forstå naturen af ​​mørkt stof.

Mørkt stof er langt mere rigeligt end almindeligt stof, med fem gange mængden til stede i universet. Fysikere betragter at afdække mere om mørkt stof som en af ​​de største udfordringer inden for deres felt. Den mørke foton, en hypotetisk partikel forbundet med den skjulte sektor, har potentialet til at tjene som en kraftbærer for mørkt stof.

For at få indsigt i mørkt stof analyserede holdet af videnskabsmænd de virkninger, en mørk foton kunne have på eksperimentelle resultater fra den dybe uelastiske spredningsproces. Denne proces involverer at studere kollisioner af partikler, der er blevet accelereret til ekstremt høje energier. Ved at undersøge biprodukterne fra disse kollisioner kan forskere få værdifuld information om strukturen af ​​den subatomære verden.

Holdet brugte Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) parton distributionsfunktion global analyseramme, og modificerede den for at tage højde for muligheden for en mørk foton. Deres resultater afslørede, at mørke foton-hypotesen foretrækkes frem for standardmodelhypotesen, hvilket giver bevis for eksistensen af ​​denne partikel.

Denne banebrydende forskning åbner op for nye muligheder for at udforske mørkt stofs komplekse natur. At forstå mørkt stof er ikke kun afgørende for at optrevle universets mysterier, men også for at fremme vores viden om grundlæggende fysik.

