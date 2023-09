Mørk foton identificeret som potentiel kandidat til mørkt stof

En nylig analyse udført af forskere ved ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics og University of Adelaide tyder på, at mørke fotoner kan være det manglende led til at forstå naturen af ​​mørkt stof. Mørke fotoner er hypotetiske partikler, der kunne tjene som en bro mellem den mørke sektor af partikler og regulært stof.

Mørkt stof er et mystisk stof, der har en gravitationseffekt på normalt stof, hvilket får galakser til at rotere hurtigere end forventet og lys til at bøje sig omkring massive objekter. Mens der er flere kandidater til mørkt stof, har standardmodellen for partikelfysik ikke været i stand til at give en omfattende forklaring.

Fysiker Nicholas Hunt-Smith og hans team undersøgte data fra partikelkolliderforsøg og fandt ud af, at tilstedeværelsen af ​​mørke fotoner bedre matchede de observerede resultater sammenlignet med standardmodellen. Med et konfidensniveau på 6.5 sigma anslås oddsene for, at mørke fotoner ikke forklarer observationerne, at være omkring én ud af en milliard.

Forskerne fokuserede på den dybe uelastiske spredningsproces, som er en måde, hvorpå partikler spredes efter en højenergikollision. De tog også højde for den magnetiske muon-anomali, som måler afvigelsen af ​​myonens adfærd i et stærkt magnetfelt fra standardmodelforudsigelser.

Ved at introducere muligheden for mørke fotoner øgedes præferencen for dem som kandidat, og den magnetiske muon-anomali blev signifikant reduceret. Disse resultater understøtter hypotesen om, at mørke fotoner kunne være bevis for en partikelopdagelse.

Mens der er behov for yderligere forskning og bekræftelse, håber holdet, at deres resultater vil tilskynde andre forskere til at udforske eksistensen af ​​mørke fotoner og deres implikationer for at forstå mørkt stof.

Kilde: Journal of High Energy Physics.