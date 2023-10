Mystisk mørkt stof kan interagere med normalt stof gennem mørke fotoner, foreslår ny analyse

En nylig analyse udført af et internationalt hold af fysikere giver en potentiel forklaring på visse data fra højenergispredningsforsøg. Forskerne foreslår, at mørke fotoner, hypotetiske partikler forbundet med mørkt stof, kan være ansvarlige for disse observationer. Mørkt stof, som udgør cirka 85 % af universets masse, har fået sit navn, fordi det ikke interagerer med elektromagnetisk stråling.

Mørke fotoner er en del af den mørke sektor, en hypotetisk del af universet, hvor mørkt stof befinder sig. Disse partikler kobler potentielt svagt sammen med almindeligt stof gennem blanding af en gauge boson, kendt som den mørke foton. Denne kobling kunne give indsigt i naturen af ​​mørkt stof og dets interaktioner med resten af ​​universet.

Analysen blev ledet af Nicholas Hunt-Smith og hans kolleger ved University of Adelaide, Australien, og offentliggjort i Journal of High Energy Physics. I deres undersøgelse udførte forskerne en global kvantekromodynamisk analyse af højenergispredningsdata inden for Jefferson Labs Angular Momentum-ramme.

Resultaterne indikerer, at en model, der inkorporerer en mørk foton, foretrækkes frem for den konkurrerende standardmodelhypotese. Betydningen af ​​denne præference er målt ved 6.5 standardafvigelser. Analysen fokuserede på dyb uelastiske spredningseksperimenter, som involverer en højenergisonde, der interagerer med en proton, hvilket resulterer i bestemmelsen af ​​fordelingen af ​​momentum af kvarker i protonen.

Mens undersøgelsen er blevet anset som "provokerende" af den teoretiske fysiker Tim Hobbs fra Argonne National Laboratory, fremhæver han behovet for yderligere forskning og bedre kvantificering af usikkerhed. Andre eksperimenter, såsom elektron-positron eksperimenter, kunne også give værdifuld indsigt i eksistensen af ​​mørke fotoner.

Denne analyse åbner nye muligheder for at studere mørkt stof og kaste lys over dets mystiske natur. Ved yderligere at undersøge mørke fotoners egenskaber og interaktioner håber forskerne at få en bedre forståelse af mørkt stofs rolle i universet.

